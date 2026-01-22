Провали се днешното пленарно заседание, на което управляващото мнозинство планираше спешно да разгледа на второ четене промените в Изборния кодекс. С тях се предвижда премахване на машинното гласуване и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини, които да се отчитат чрез сканиращи устройства, още за предстоящи предсрочни избори, очаквани след около три месеца. Опозицията настоява, че реалната цел е вотът да се проведе изцяло на хартия.

Мнозинството не успя да събере необходимия кворум, въпреки усилията на ГЕРБ , "Има такъв народ" и "ДПС-Ново начало", чиито депутати бяха в пленарната зала почти в пълен състав. Подкрепа дойде и от четирима напуснали АПС народни представители, но тя се оказа недостатъчна. Още: Управляващите засега удариха на камък с промените в Изборния кодекс

Разцепление в БСП

Ключова се оказа позицията на БСП, от чиято парламентарна група се регистрираха по-малко от половината депутати. В началото присъстваха едва петима, а впоследствие броят им нарасна до осем от общо 19. Това отново извади на преден план дълбокото разцепление в левицата, където значителна част от депутатите настояват сканиращите устройства да не се въвеждат преди 2027 г.

Подобно предложение беше направено формално, но вече бе отхвърлено в правната комисия. Ако беше прието, това би означавало парламентарните и президентските избори да се проведат по досегашните правила. Още: "Нямаме представа какво се случва": ПП-ДБ говорят за безпрецедентна ситуация в НС (ВИДЕО)

В пленарната зала бяха направени три последователни, но неуспешни опита да се събере кворум. В крайна сметка председателстващият заседанието Костадин Ангелов от ГЕРБ обяви прекратяване на заседанието. Очаква се парламентът да поднови работа утре.