В един ден: ИТН спасяват охраната на Пеевски и Борисов, синът на Тошко Йорданов с голяма стъпка към енергийния бизнес

Синът на председателя на парламентарната група на "Има такъв народ" Тошко Йорданов влиза в енергийния бизнес със 70% дял в нова фирма, която до дни може да получи лиценз за търговия с електроенергия. На 20 януари Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще проведе открито заседание за обсъждане на заявлението на “Азур Енерджи” ООД за издаване на лицензията. Съобщението е публикувано в сайта на КЕВР на 14 януари - деня, в който ИТН и БСП спасиха охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов с изключително спорен обрат в пленарна зала.

Новината за сина на Йорданов - Сибил Хаджитодоров - съобщи най-напред разследващата медия BIRD.bg.

Още: Слави Трифонов за охраната на Пеевски: Ние недомислени закони няма да гласуваме

Заявлението на "Азур Енерджи" е от 5 януари тази година. То е за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“. В КЕВР на 12 януари е сформирана работна група за проучване на обстоятелствата в заявлението и приложенията към него, става ясно от внесения доклад.

Съгласно Закона за енергетиката - лицензия се издава на лице, регистрирано по Търговския закон или с еквивалентна регистрация по законодателството на друга държава членка на Европейския съюз, което притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията. Трябва да се представят доказателства, че енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността по лицензията, отговарят на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда.

Още: Андрей Чорбанов напуска ИТН

Срокът на лицензията, за която кандидатства „Азур Енерджи“ ООД, е 10 години. Заявителят е обосновал искания срок със състоянието на енергийния пазар у нас, както и с намерението на дружеството да изпълни основните си цели, а именно "да се заеме място на пазара на електроенергия в Р България като утвърден и надежден търговец на електрическа енергия". Заявителят счита, че разполага с достатъчно ресурси за да създава стабилна стойност за своите клиенти.

Снимка: БГНЕС

Две дирекции в КЕВР - "Електроенергетика и топлоенергетика" и "Правна" - правят оценка, че заявителят има техническите възможности, човешките ресурси и финансите, за да осъществява дейността, за която кандидатства.

Още: Иво Сиромахов: Тошко и Слави вече работят като охрана на Пеевски

Какво се знае за "Азур Енерджи"?

„Азур Енерджи“ ООД е дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление в София - на бул. „Княз Александър Дондуков“ № 5. Фирмата има следния предмет на дейност: "вътрешна и външна търговия, изграждане, въвеждане в експлоатация, опериране и поддръжка на проекти и системи за производство, съхранение и менажиране на електрическа енергия, както и системи за зареждане с електричество, както и всяка друга дейност, незабранена от законите на Република България".

Капиталът на дружеството е в размер на 1000 лв., разпределен в 100 дружествени дяла, всеки един с номинална стойност от 10 лв. Компанията се управлява и представлява само заедно от управителите Сибил Хаджитодоров и Виктор Андраде-Санчес, за който информацията е, че също е български гражданин, пише още в доклада. От справка в Търговския регистър става ясно, че синът на Тошко Йорданов притежава 70% от компанията спрямо 30 на сто за Андраде-Санчес.

Фирмата е учредена в началото на октомври 2025 г., става ясно от публикувания в сайта на Търговския регистър актуален дружествен договор.

BIRD.bg твърди, че Сибил Хаджитодоров е свързан още с фирмите "Рейвънхил Консулт" и "Ай Ес Джи Медикъл".

Още: "Огорчена съм от Тошко Йорданов": Разпадът продължава - водеща журналистка напусна Слави Трифонов