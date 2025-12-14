В оставка се управлява най-сладко: Бачев обяви ключови конкурси за директори и скочи на Народния театър (СНИМКИ)

Министърът на културата Мариан Бачев изглежда се възползва от властовото си положение в оставка и макар управляващите да декларират, че вече не носели отговорност за нищо, то явно не за всички е така. В сайта на ведомството е публикуван списък с конкурси за избор на директори на редица ключови културни институции, показа справка на Actualno.com.

От обявата става ясно, че ще се проведат конкурсите за директори на:

Софийска опера и балет (17 декември);

Държавна опера - Пловдив (17 декември);

Музикално-драматичен театър "К. Кисимов" - Велико Търново (16 декември);

Театрално-музикален продуцентски център - Варна (16 декември);

Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ - Плевен (18 декември);

Драматичен театър – Търговище (18 декември).

В оставка е най-сладко

Въпреки че е в оставка, министърът на културата изпълнява правомощията си по закон по същия начин, както редовно избран министър - до назначаването на следващия на поста. Въпреки това обаче мащабът на реформите остава необясним, сочат и в отворено писмо по темата културните дейци и творческия състав на Народния театър "Иван Вазов".

В публикацията си актьора Юлиан Вергов публикува писмото, адресирано до премиерът Росен Желязков и до министър Бачев, в което категорично се противопоставят на "всички безпринципни и подмолни действия на това дълбоко компрометирано Министерство на културата, което с решенията си за тези 11 месеца доведе българската културата до непознати досега низини". Според данни на артистите се е подготвял опит Бачев да отстрани дисциплинарно директора Васил Василев в последните минути от мандата си, което и е предизвикало реакцията им.

И още:

"В последните си дни то се опитва и панически да въздейства върху процесите в българския театър, като нанася дългосрочи щети за всички изпълнителски изкуства у нас. Абсолютно недопустими са непрозрачните действия от страна на Министъра на културата (вече в оставка!), срещу управленския екип на Народния театър „Иван Вазов“! Настояваме бъдещи проверки и решения, свързани с управлението на театъра, да се предприемат от редовно правителство. Прозрачно и при спазване на законите на Република България! Няма да търпим задкулисни, нарушаващи закона процедурни действия по отношение на театъра, в който работим. Ако допуснем това безпринципно поведение спрямо Народния театър да се превърне в норма, това ще урони авторитета на цялата гилдия, ще постави под съмнение съществуването на цял национален културен институт и ще доведе до необратими негативи на целия културен сектор в България", пишат актьорите.

Сред споделилите писмото, мнозина от които се събраха в неделя и в театъра и за обща снимка, са Ани Пападопулу, Дарин и Деян Ангелови, Валентин Ганев, Биляна Петринска, Бойка Велкова, Радина Кърджилова, Стефания Колева, Велислав Павлов, Александра Василева, Евгени Будинов, Снежина Петрова, Юлиан Вергов, Параскева Джукелова, Гергана Змийчарова, Александра Свиленова, Вяра Табакова, Виктория Колева, Ева Тепавичарова и др. От солидарност с колегите си в социалните мрежи го е разпространил и председателят на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев, който играе в няколко спектакъла на сцената на Народния.

