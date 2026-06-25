Спорт:

В Полша: Радев отива уж да мисли как Украйна да се възстанови, Зеленски - не

25 юни 2026, 8:25 часа 684 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
В Полша: Радев отива уж да мисли как Украйна да се възстанови, Зеленски - не

Премиерът Румен Радев ще участва в петата Конференция на високо равнище за възстановяване на Украйна, която ще се състои днес в полския град Гданск, съобщиха от правителствената информациоянна служба. Във фокуса на срещата ще бъдат обсъдени подходите за следвоенното възстановяване на Украйна и на критичната инфраструктура и логистични връзки в региона. В международния форум ще участват държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации, на финансови институции и на бизнеса.

ОЩЕ: Заради скандала с Варшава: Зеленски отказа да пътува до Полша за важна конференция

По-рано стана ясно, че украинският президент Володимир Зеленски е отменил пътуването си до Гданск. Вместо него начело на украинската делегация ще бъде премиерът Юлия Свириденко.

Припомняме, че най-новото изостряне на отношенията между Варшава и Киев дойде след 19 юни, когато полският президент Карол Навроцки взе решение да лиши украинския си колега Володимир Зеленски от Ордена на Белия орел - най-високото полско отличие. Причината - Зеленски одобри кръщаването на украинска военна част „Героите на Украинската въстаническа армия“, а Навроцки определи това като срамно, защото тази въстаническа армия е избивала поляци, визирайки Волинското клане. Той заяви, че Полша няма да допусне до членство в ЕС онези, които не разбират необходимостта да се отрече „култът към тоталитаризма и насилието“. ОЩЕ: "Украйна избира героите си, не Полша": Преди 3 г. Навроцки пееше друга песен, днес атакува Зеленски за историята (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Румен Радев Володимир Зеленски война Украйна
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес