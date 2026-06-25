В Полша: Радев отива уж да мисли как Украйна да се възстанови, Зеленски - не

Премиерът Румен Радев ще участва в петата Конференция на високо равнище за възстановяване на Украйна, която ще се състои днес в полския град Гданск, съобщиха от правителствената информациоянна служба. Във фокуса на срещата ще бъдат обсъдени подходите за следвоенното възстановяване на Украйна и на критичната инфраструктура и логистични връзки в региона. В международния форум ще участват държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации, на финансови институции и на бизнеса.

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По-рано стана ясно, че украинският президент Володимир Зеленски е отменил пътуването си до Гданск. Вместо него начело на украинската делегация ще бъде премиерът Юлия Свириденко.

Припомняме, че най-новото изостряне на отношенията между Варшава и Киев дойде след 19 юни, когато полският президент Карол Навроцки взе решение да лиши украинския си колега Володимир Зеленски от Ордена на Белия орел - най-високото полско отличие. Причината - Зеленски одобри кръщаването на украинска военна част „Героите на Украинската въстаническа армия“, а Навроцки определи това като срамно, защото тази въстаническа армия е избивала поляци, визирайки Волинското клане. Той заяви, че Полша няма да допусне до членство в ЕС онези, които не разбират необходимостта да се отрече „култът към тоталитаризма и насилието“. ОЩЕ: "Украйна избира героите си, не Полша": Преди 3 г. Навроцки пееше друга песен, днес атакува Зеленски за историята (ВИДЕО)