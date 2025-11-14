Любопитно:

„Величие“ искат проверка на подписите на всички депутати: Ето какво им отговорила ЦИК

14 ноември 2025, 16:38 часа 278 прочитания 0 коментара
„Величие“ искат проверка на подписите на всички депутати: Ето какво им отговорила ЦИК

"Величие" са изпратили писмо до ЦИК с искане да проверят подписите на всички депутати в Народното събрание, съобщи лидерът на най-малката партия в парламента Ивелин Михайлов на брифинг в парламента. Дейстията му идват във връзка с изпратеното от осем от девет партии в 51-ото Народно събрание до ЦИК, с които искат да се провери дали има документен проблем с депутата от редиците на "Величие" Мария Илиева. 

Припомняме, че Радостин Василев повдигна въпроса, като дори пусна запис от парламентарната трибуна, в който се признава за подправяне на подписи, като гласът наподобява и се твърди от лидера на МЕЧ, че е на друга депутатка от "Величие" в лицето на Стилияна Бобчева. Според МЕЧ това може да доведе до отмяна на избора на Мария Илиева за депутат и евентуална конституционна криза. ОЩЕ: Депутат от "Величие" признава, че подправя подписи: Радостин Василев пусна запис (ВИДЕО)

"Изпратили до ЦИК искане да се проверят подписите на всички депутати в Народното събрание, за да са сигурни, че всички те са си поставии подписа. Видяхме, че това е ужасяващо престъпление. Не искаме да правим така, че Радостин Василев да не може да спи. Много е нервен, виждаме, че се налага може би да взема успоктоителни", каза още Михайлов. 

Отговорът на ЦИК

Михайлов разказа и какво са отговорили от ЦИК. "Намират искането ни за недопустимо и го оставят без разглаждане, което ни показва, че и разглеждането на Радостин Василев също ще бъде оставено без разглеждане или с този случай прекратяваме повече разсъжденията си", заяви Михайлов. 

Накрая на брифинга Михайлов обяви, че ще подаде сигнал за организирана престъпна група за уронване на имиджа на определени обекти, като най-вероятно "Исторически парк" около него и твърденията за измамени хора. ОЩЕ: Мъж иска да се запали пред парламента: Радостин Василев за измамите, изборните схеми и края на "Величие" (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Мария Илиева ЦИК Ивелин Михайлов Величие 51 Народно събрание
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес