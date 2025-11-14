„Величие“ искат проверка на подписите на всички депутати: Ето какво им отговорила ЦИК

"Величие" са изпратили писмо до ЦИК с искане да проверят подписите на всички депутати в Народното събрание, съобщи лидерът на най-малката партия в парламента Ивелин Михайлов на брифинг в парламента. Дейстията му идват във връзка с изпратеното от осем от девет партии в 51-ото Народно събрание до ЦИК, с които искат да се провери дали има документен проблем с депутата от редиците на "Величие" Мария Илиева.

Припомняме, че Радостин Василев повдигна въпроса, като дори пусна запис от парламентарната трибуна, в който се признава за подправяне на подписи, като гласът наподобява и се твърди от лидера на МЕЧ, че е на друга депутатка от "Величие" в лицето на Стилияна Бобчева. Според МЕЧ това може да доведе до отмяна на избора на Мария Илиева за депутат и евентуална конституционна криза. ОЩЕ: Депутат от "Величие" признава, че подправя подписи: Радостин Василев пусна запис (ВИДЕО)

"Изпратили до ЦИК искане да се проверят подписите на всички депутати в Народното събрание, за да са сигурни, че всички те са си поставии подписа. Видяхме, че това е ужасяващо престъпление. Не искаме да правим така, че Радостин Василев да не може да спи. Много е нервен, виждаме, че се налага може би да взема успоктоителни", каза още Михайлов.

Отговорът на ЦИК

Михайлов разказа и какво са отговорили от ЦИК. "Намират искането ни за недопустимо и го оставят без разглаждане, което ни показва, че и разглеждането на Радостин Василев също ще бъде оставено без разглеждане или с този случай прекратяваме повече разсъжденията си", заяви Михайлов.

Накрая на брифинга Михайлов обяви, че ще подаде сигнал за организирана престъпна група за уронване на имиджа на определени обекти, като най-вероятно "Исторически парк" около него и твърденията за измамени хора. ОЩЕ: Мъж иска да се запали пред парламента: Радостин Василев за измамите, изборните схеми и края на "Величие" (ВИДЕО)