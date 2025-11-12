Депутат от "Величие" признава, че подправя подписи: Радостин Василев пусна запис (ВИДЕО)

Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев пусна от парламентарната трибуна запис, за който твърди, че доказва извършване на "документно престъпление" от страна на народния представител от "Величие" Стилиана Бобчева. Според него Бобчева е подправила подписа на своя колежка - депутатът Мария Илиева от партията на Ивелин Михайлов.

"Величие има чадър и скоро ще го разкрием", заяви Василев от трибуната и пусна записа публично. В него се чува как жена, представена като Стилиана Бобчева, разговаря с мъж на име Григор Здравков от "Антимафия" и го упътва как да стигне до нейния офис, за да бъде извършена "документната измама".

"Оригиналният запис е 42 минути, а Григор Здравков ще го представи на прокуратурата. Все още обаче държавното обвинение мълчи", посочи лидерът на МЕЧ. Още: Мъж иска да се запали пред парламента: Радостин Василев за измамите, изборните схеми и края на "Величие" (ВИДЕО)

"Аз Мимето ще я изимитирам"

Във фрагмент от записа се чуват думите:

"Аз Мимето (Мария Илиева – депутат от "Величие") ще я изимитирам, че я няма тука. Дай да я подпиша няколко пъти... ще ни бъде много хубаво. Аз ще бъда кифла в парламента и ще се фръцкам."

По думите на Василев, това е доказателство за извършено документно престъпление от действащ народен представител, като става дума не само за декларацията на Мария Илиева, но и за други документи на депутати от "Величие".

"Ние знаем, че и декларациите на Ивелин Михайлов са фалшифицирани от същата госпожа. Мария Илиева трябваше отдавна да е подала оставка, Красимира Катинчарова също, а на Стилиана Бобчева трябва да бъде свален имунитетът. Тази група не трябва да съществува. Отдавна такава престъпна група не е присъствала в българския парламент", заяви Василев.

В прессъобщение, изпратено до медиите, от МЕЧ уточняват, че записът е направен на 24 септември 2024 г. в София от свидетел на деянието. В него, освен подправената декларация на Мария Илиева, според партията се съдържат доказателства и за други фалшифицирани документи, включително такива, подписани от името на лидера на "Величие" Ивелин Михайлов.

Радостин Василев призова прокуратурата и Централната избирателна комисия да се намесят незабавно. Още: 8 партии в парламента сезират ЦИК за депутата от "Величие": Ивелин Михайлов може да се окаже извън НС

В края на октомври той вече беше съобщил за случая и увери, че е подаден официален сигнал в прокуратурата. По-късно Народното събрание реши да сезира и ЦИК по темата. "Няма по-големи мошеници от групата на Ивелин Михайлов", заяви Василев пред журналисти, като подчерта, че според него прокуратурата бездейства и прикрива нарушението.

От своя страна, лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов отхвърли обвиненията и определи действията на Василев като политическа атака, целяща разформироването на парламентарната му група.