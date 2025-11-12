Не си говорят: МЕЧ повече няма да внася вотове на недоверие с "Величие"

Това е сигурно, ние сме спрели да комуникираме, след като сигналите станаха 20-25. Ивелин Михайлов е измамник, Стиляна Бобчева е фалшификатор, престъпник. Как да се боря с Ивелин Михайлов срещу Бойко Борисов и Делян Пеевски? Така лидерът на МЕЧ Радостин Василев отговори на въпрос дали след изнесените данни за "Величие" повече няма да внасят общи вотове на недоверие срещу правителството.

Припомняме, че от седмици Радостин Василев осветява случаите на измамени около "Величие", а днес от партията разпространиха запис, в който се чува глас, наподобяващ този на Стилияна Бобчева, който говори как фалшифицира подписа на Мария Илиева. Става въпрос за евентуален документен проблем, който може да доведе до това тя да се окаже нелегитимно избрана за депутат. ОЩЕ: Депутат от "Величие" признава, че подправя подписи: Радостин Василев пусна запис (ВИДЕО)

"Това вече не може да бъде скрито. Имаме признание в документно престъпление, записано в момента на извършването", каза той за записите.

Той нарече още "Величие" улични мошеници.

Особеният управител в "Лукойл"

Василев заяви, че не знае кой ще е особен управител, като отказа да коментира слухове.

Според него обаче не е полезна мярката на властта спрямо рафинерията. "Откраднаха "Лукойл" по най-бруталния начин", смята още Василев. ОЩЕ: Управляващите са готови с особен управител в "Лукойл" (ВИДЕО)