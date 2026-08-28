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Радев разпореди проверка в МВР и НСО след ареста на журналистка при визитата му в Струмяни (ВИДЕО)

28 август 2026, 15:53 часа 425 прочитания 0 коментара

Във връзка с информацията за задържане на гражданка след посещението на министър-председателя Румен Радев в засегнатото от наводнения благоевградско село Струмяни, премиерът е разпоредил проверка по случая в МВР и Националната служба за охрана (НСО). Ще бъдат изяснени всички обстоятелства, включително дали е имало превишаване на правомощия от страна на някоя от двете институции, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет на 28 август.

Инцидентът не се е случил в присъствието на министър-председателя, уточняват от пресслужбата.

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Задържането на журналистката Гергана Петрова

По-рано стана ясно, че Гергана Петрова - автор в новинарския сайт bgnovini.eu и модератор на местна Facebook група - е била принудително отведена в районното управление в Струмяни по време на посещението на премиера в общината.

За случая първи съобщиха журналисти от Pirinsko.com, които публикуваха и видеозапис. На кадрите се вижда как двама униформени полицаи се опитват да отведат Петрова към патрулен автомобил, като при задържането й са използвани и белезници.

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Снимка: БГНЕС

От МВР обясниха, че служителите на ведомството са били потърсени за съдействие от НСО. По информация на охранителите - жената се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Тя многократно е била приканвана да представи документ за самоличност и журналистическа карта, но не го е направила. Затова служителите на НСО са потърсили съдействие от полицията "за гарантиране на безопасността", гласи информацията на МВР.

Петрова е била принудително отведена в районното управление, за да бъде установена самоличността ѝ. След това ѝ е съставен предупредителен протокол за нарушение на обществения ред, както и акт по Закона за българските лични документи заради това, че не е носила документ за самоличност в себе си. След приключване на проверката жената е била освободена.

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Според Pirinsko.com Гергана Петрова е местен активист от Илинденци, известна с гражданската си позиция по редица проблеми в района. През последните месеци тя е организирала два протеста заради безводието в Илинденци и Струмяни и е поставяла въпроси за водоснабдяването и състоянието на местната инфраструктура. По информация на сайта - Петрова е подавала и сигнали за масова сеч в Пирин след големия пожар.

Още един случай, завършил с бой

По-късно в социалните мрежи започна да се разпространява още едно видео, за което се твърди, че също е от днешния ден и е от събитието около визитата на Радев в Струмяни. На него се вижда как полицай от Пътна полиция с груби средства опитва да извади мъж от автомобила му. Чуват се и думите: "Като имаш проблеми ш'си даваш документите, ясно ли ти е?". 

Не е ясен контекстът около ситуацията и не може да се потвърди на този етап дали събитието е свързано с другото.

Чува се само как жена казва, че полицаят няма право да прави това, и че е сниман. Няколко човека твърдят, че мъжът в колата не е направил нищо, включително самият той. Разбира се, че от Пътна полиция искат да проверят документите му. Накрая от друг ъгъл е снимано как полицаят рита и удря човека извън колата му.

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МВР НСО арест Струмяни Румен Радев
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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