Ужасяваща цифра: Над 2400 души са изчезнали след наводненията в Непал и Тибет

Ужасяващо много хора са обявени за изчезнали след унищожителните наводнения в Непал и Тибет, става ясно от съобщения на непалската служба за бедствия. По техни данни броят на изчезналите вече е 2426 души, което е адски голям скок спрямо обявените 1924 души предишната вечер. Броят на изчезналите чужденци остава 517, според Националния орган за намаляване и управление на риска от бедствия.

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Опустошителните наводнения в граничния регион между Непал и Тибет са убили най-малко 616 души, съобщи непалската полиция в събота, три дни след бедствието. Китайските държавни медии по-рано потвърдиха седем загинали, с което общият брой на загиналите достигна най-малко 623, предава БГНЕС.

ЕС с милиони в помощ на пострадалите

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На 28 август стана ясно, че Европейският съюз отпуска 2 милиона евро хуманитарна помощ за пострадалите от опустошителното наводнение. "Виждаме пътища, отнесени от водите. Села, изолирани от света. Семейства, търсещи изчезнали близки. Наводненията в Непал разтърсиха населени места, които все още се възстановяваха от минали бедствия", каза европейският комисар по кризисни ситуации Хаджа Лабиб в публикувано изявление.