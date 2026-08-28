ГЕРБ скочи на Радев: Кой нареди ареста на граждани в Струмяни?

ГЕРБ настоява премиерът Румен Радев и вътрешният министър Иван Демерджиев публично да обяснят защо по време на посещението на министър-председателя в Струмяни са били задържани граждани, сред които и журналистът Гергана Петрова.

От партията определят случая като "критичен знак за демокрацията" и поставят шест конкретни въпроса към премиера и вътрешния министър.

ГЕРБ иска да знае какво е наложило "показните арести", на какво правно основание е извършено задържане със сила и поставяне на белезници на журналист, както и дали опитът за задаване на въпроси е истинската причина за действията на полицията. Още: След ареста на журналистка при посещение на Радев: Бой за мъж от пътен полицай отново в Струмяни? (ВИДЕО)

От партията питат още кой е разпоредил действията на полицаите, какво ще бъде наказанието, ако е установено нарушение, и каква е оценката на премиера и вътрешния министър за поведението на служителите на реда.

Шестият въпрос е свързан с конкретния случай на Гергана Петрова - от ГЕРБ питат дали е вярно, че тя е била задържана, въпреки че е представила документи за самоличност.

Случаят стана известен, след като журналисти от Pirinsko.com публикуваха видеозапис, на който се вижда как двама полицаи отвеждат Петрова към патрулен автомобил. При задържането й са използвани и белезници.

Петрова е автор в новинарския сайт bgnovini.eu и модератор на местна Facebook група. По информация на Pirinsko.com тя е местен активист от Илинденци и през последните месеци е организирала два протеста заради безводието в Илинденци и Струмяни. Тя е поставяла въпроси и за водоснабдяването, местната инфраструктура и е подавала сигнали за сеч в Пирин след големия пожар.

МВР вече даде своята версия за случилото се. От ведомството обясниха, че служителите му са били потърсени за съдействие от НСО.

По информация на НСО Петрова се е опитала да влезе в специално обособената зона за журналисти. Тя многократно е била приканвана да представи документ за самоличност и журналистическа карта, но не го е направила. Затова служителите на НСО са поискали съдействие от полицията "за гарантиране на безопасността".

По данни на МВР жената е била принудително отведена в районното управление за установяване на самоличността й. След това й е съставен предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред и акт по Закона за българските лични документи, тъй като не е носила документ за самоличност. След съставянето на документите тя е била освободена.

От ГЕРБ обаче настояват за допълнителни отговори и поставят под въпрос пропорционалността на полицейските действия. Още: Радев разпореди проверка в МВР и НСО след ареста на журналистка при визитата му в Струмяни (ВИДЕО)

"Публичното задържане на журналист заради работата му е критичен знак за демокрацията във всяка правова и демократична държава, каквато е България", заявяват от партията.

Според ГЕРБ действията на органите на реда трябва да бъдат "законово обосновани, пропорционални и съобразени с правата на гражданите и журналистите".

Задържането се случи по време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни, където той беше заради тежките последици от наводненията в общината. На 25 август планинските реки Шашка и Злинска преляха и беше обявено бедствено положение.

В населените места продължава работата по възстановяването на водоснабдяването и електрозахранването.