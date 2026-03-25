Всеки трети българин се страхува лично за себе си заради войната в Иран (СНИМКИ)

25 март 2026, 11:10 часа
Всеки трети българин се страхува лично за себе си заради войната в Иран (СНИМКИ)

Мнозинството българи виждат реална заплаха за страната ни от конфликта в Иран, но като че ли не се усеща толкова лична застрашеност. Рисковете за страната се осъзнават, но явно не преминават в съзнание за риск за самия себе си. Това са част от изводите от независим сондаж на „Мяра“. Конфликтът в Иран и Близкия изток представлява реална заплаха за България, приемат 52,3% от запитаните, а 29,1% са на мнение, че конфликтът в Иран и Близкия изток не представлява реална заплаха за България. Останалите се колебаят в отговора си.

Дали конфликтът представлява лична заплаха – този въпрос предизвиква повече колебание. 30,7% приемат мнението „Конфликтът в Иран и Близкия изток представлява реална заплаха за мен лично“, но 44,6% са на противоположното мнение: „Конфликтът в Иран и Близкия изток не представлява реална заплаха за мен лично“.

Разбираемо, най-младите са и онези, които в по-голяма степен се колебаят в отговорите си. В същото време, чувството за застрашеност на страната се оказва като че ли по-високо в столичния град за сметка на по-малки населени места. Възможно е това да има своите обективни предпоставки, но възможно е да се дължи и на концентрацията на политизирани прослойки именно в столицата – с по-активно отношение към процесите, пишат социолозите от екипа на Първан Симеонов.

Данните са от независимо изследване от редовната изследователска програма на социологическата агенция „Мяра“. Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 7 и 16 март 2026 г. сред 809 пълнолетни български граждани. Максималната стохастична грешка е ±3,5 при 50% дялове. 1% от цялата извадка се равнява на близо 54 000 души.

Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
Социологическо проучване война Иран Мяра
