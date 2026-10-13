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Витанов: Докато войната продължава - 99 дрона да спрем, стотният ще удари

13 октомври 2026, 10:56 часа 821 прочитания 2 коментара
Снимка: БГНЕС
Витанов: Докато войната продължава - 99 дрона да спрем, стотният ще удари

"Докато тази война продължава, и 99 дрона да спрем, стотният ще удари". Така председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов коментира поредните атаки с дронове срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България, цитиран от БТА. По думите му дори Украйна и Русия не разполагат с такава защита от дронове, защото няма ефективно справяне, но съществуват програми на НАТО, в които България участва.

Следваме изцяло протокола на НАТО. Българските институции сами по себе си не могат да решат този въпрос. Трябва общоевропейски отговор и общоевропейска инициатива“, каза Витанов.

Витанов подчерта, че България е повдигнала въпроса за сигурността на Черно море на общоевропейско равнище и не сме ние тези, които са пренебрегвали въпроса. ОЩЕ: Украйна избухна за поразените кораби: Русия удря почти в България, умишлено пренебрегва живота на хората

Властта е сигурна, че дроновете са руски

След първия случай посочихме, че логиката показва, че става дума за руски дронове. Сега мисля, че това се потвърждава, отбеляза депутатът от ПБ. Той припомни, че премиерът е заявил, че ще привика посланика на Руската федерация у нас.

 Попитан дали руският посланик не е трябвало да бъде привикан още след първия случай, Витанов отговори: „Това става с натрупване, тъй като нямахме категорични данни за произхода на дрона, а само предположения, догадки и работни хипотези“. Той добави, че след новия случай привикването на посланика вече е крайно време.

Провала на извънредното заседание на парламента

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Витанов коментира и проваленото извънредно заседание на парламента заради липса на кворум, на което трябваше да се проведе изслушване във връзка с помилването на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар.

Витанов каза, че е запознат с медицинската експертиза за помилването на Огнян Атанасов. „Този човек е с инсулт, перитонит, левкемия, деменция“, каза депутатът и отбеляза, че според него Атанасов страда от заболявания, несъвместими с живота. ОЩЕ: Управляващите се изплашиха от изслушване за помилването на Петричкия Ескобар

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Петър Витанов Прогресивна България ударени кораби Черно море
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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