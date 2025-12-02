Вместо Бойко Борисов, излезе Румен Христов: С отворени очи сме, не знам за оставка

"Ние сме с широко отворени очи". Невинаги се случва веднага това, което искаш – понякога се налага преосмисляне“. Това заяви лидерът на СДС Румен Христов след снощния знаков протест и погрома, който го беляза – Още: Погром, палежи, потрошен офис на ГЕРБ: Провокатори опорочиха протеста срещу Бюджет'26 в София (ОБЗОР)

На директен въпрос дали Бойко Борисов сега ще подаде оставка, след като в миналото е хвърлял оставка "от по-малко", отговорът на Румен Христов – ако се отстъпва за всичко на опозицията, тя ще иска още и още (оставка на министър, оставка на повече министри, оставка на правителството). Смятам, че ако има съгласие в Тристранния съвет за обединение около един бюджет с промени, няма да има оставка, добави лидерът на СДС. Той предупреди, че няма как всички поискани от ПП-ДБ промени в бюджета да бъдат приети – като искаш свой бюджет, печелиш изборите и си го правиш. Румен Христов обаче призна, че не било добре така да скачат осигуровките и данък-дивидент – той прогнозира 1% ръст на осигуровките, не 2%, а данък-дивидент да си остане 5%.

Трудно е да се каже, че сме се самозабравили на 10-ия месец, продължи Христов. "Нетърпение на опозицията" разчиствало пътя на Румен Радев в българската политика, смята той. И попита каква е алтернативата - "Възраждане", МЕЧ. "Аз съм малкият коалиционен партньор, с трима депутати" - така Румен Христов отговори ще се дава ли оставка на правителството. Още не е обсъждал въпроса с ГЕРБ, стана ясно от казаното пред БНТ от Христов. Но впоследствие уточни, че ако продължавали така протестите, тогава щяло да се мисли за оставка на управлението – сега трябвало стабилно правителство за гладкото приемане на еврото. Нямало обаче проблем за предсрочни избори, ако например БСП си тръгне заради прекрояване на бюджета, каза лидерът на СДС – Още: "Повече така не може", "сламено мекере на Пеевски": Ивайло Мирчев не вярва оставка на властта да е проблем за еврото

За оставката на Даниел Митов, председателят на СДС го оправда – не местел той полицаите по улиците, имало си професионално ръководство. Преди Христов обаче, пак в студиото на националната телевизия, съпредседателят на ПП-ДБ Ивайло Мирчев директно каза, че през Митов се спускат заповеди към професионалното ръководство на МВР и СДВР какво да се прави, един вид каква постановка да се изиграе.

Румен Христов не пожела да коментира кой е нарисувал и активирал (евентуален) сценарий хулигани от футболни агитки да се сбият с полицията, като изрично заяви, че не може да каже такова нещо по адрес на президента Румен Радев – снощи обаче Делян Пеевски го каза – Още: "ДПС няма да бъдем пречупени от вашата агресия": Пеевски обвини Радев за погромите и палежите