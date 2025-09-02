Вотът на недоверие доказа влиянието на Пеевски: Божанов очаква "изненадваща подкрепа"

„Общата тема на вота на недоверие ще е завладяната държава. Завладяваната държава се случва чрез инструментите на правоохранителните системи, вътрешните работи и правосъдието“. Това заяви съпредседателят на Да, България и народен представител от ПП-ДБ Божидар Божанов пред БНТ. Той уточни, че ПП-ДБ ще разчита на опозицията и на гласове на управляващите, за да падне правителството на Росен Желязков. Дали обаче властта сама ще се самосвали, това е въпрос, който сами трябвало да решат. Вотът на недоверие доказва, че има влияние на Делян Пеевски, отбеляза народният представител.

Какво е влиянието на Пеевски?

Божанов посочи, че начинът, по който работи влиянието на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски е чрез дългогодишно корумпиране и обработване на експертни нива. Чрез компромати, СРС-та, скрити досъдебни производства хората на Пеевски се държа, добави той. По думите му диалогът между институциите е добре да го има, но ако това води до назначения, които са такива на база на това кой се отчитат би било проблем. Добре е, че президентът не подписа указа за председателя на ДАНС, посочи Божанов.

Божидар Божанов не се притеснява и от показанията на Никола Николов-Паскал. „Това, което той е казал е, че не познава нито Асен Василев, нито Бойко Рашков“, коментира депутатът. Той увери, че няма да се прибързва до каквато и да било раздяла с „Продължаваме промяната“.

