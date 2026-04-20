Вотът зад граница: Как гласуваха българите по света

Коалицията "Прогресивна България" на Румен Радев води и при вота в чужбина с 38.93% при обработени 90.67% от протоколите, става ясно от данните на Централната избирателна комисия (ЦИК). Втори са "Продължаваме промяната – Демократична България" с с 22.80%. Трети са ДПС – Ново начало със 7.25%.

За ГЕРБ-СДС са гласували 4.77%.

Близък е резултата в чужбина между "Величие" и "Възраждане" – съответно 5.76% и 5.17%. За МЕЧ са гласували 3.84% от хората.

"Сияние" е получила подкрепата на малко над 2%.

БСП - Обединена левица е получила подкрепата на едва 0.76% от българите зад граница.

За партията на Слави Трифонов – "Има такъв народ", са гласували 0.84%.

Изборният ден зад граница е приключил днес в 6:00 часа българско време. Последни правото си на глас са упражнили сънародниците ни в секциите в американските щати Аризона, Калифорния, Невада и Вашингтон, както и в канадския град Ванкувър, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

По информация на дипломатическите и консулските ни представителства всички избирателни секции по света са приключили работа успешно и са предали изборните резултати на ЦИК.

Българските граждани имаха възможност да гласуват в общо 493 секции в 55 държави, като най-голям брой от тях бяха разкрити в Европа.

В САЩ бяха разкрити 24 секции, а в Канада – 17. Сънародниците ни имаха възможност да гласуват от западното крайбрежие на САЩ и Канада до Осака в Япония, Сингапур и Оукланд в Нова Зеландия, както и от Тромсьо на север в Норвегия до Република Южна Африка.

Очаква се по-късно днес служебният министър на външните работи Надежда Нейнски да направи изявление пред медиите, в което ще предостави информация за изборния процес зад граница.