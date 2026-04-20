Крахът на ГЕРБ е пълен - вече не са дори втори. Пеевски е на ръба, БСП я бият 8 формации

Изборният 19-ти април, 2026 година вече премина, но тепърва резултатите от него стават видими. И те сочат, че действително доминиращата в българската политика партия ГЕРБ от над десетилетие и половина получи страхотен удар - водената от Бойко Борисов формация отива на трето място в 52-рото Народно събрание. Това е резултатът при 41,20% преброени протоколи, съобщава ЦИК.

ГЕРБ има едва 155 565 гласа дотук или 12,658% подкрепа. Коалицията ПП-ДБ я изпреварва с около 27 000 гласа - 182 573 гласа дотук или 14,855% подкрепа.

Големият победител безспорно е "Прогресивна България", водена от Румен Радев. Там числата са смазващи - 546 117 гласа, което значи изумително голямата подкрепа от 44,435%.

Засега "Възраждане" влиза в парламента, но резултатът определено е по-нисък от социологическите проучвания. Отявлената прокремълска партия, водена от Костадин Костадинов, събира 57 699 гласа, което значи 4,695% от всички подадени гласове дотук.

ДПС Ново начало също е в парламента и това са петте партии, които изглежда ще оформят 52-рото Народно събрание. Партията на санкционирания по закона "Магнитски" Делян Пеевски всъщност е по-назад и от "Възраждане" - едва 54 902 гласа или 4,467%, което е над двойно по-малко от всички социологически прогнози, като имаше дори предвиждания, че Пеевски и съратниците му ще се борят за трето място.

За мнозина след тези избори може би и Преходът свърши - БСП е твърдо аут от парламента, с едва 36 670 гласа или 2,984% подкрепа. АПС, водена от Ахмед Доган, едва влиза в границата за субсидия (над 1% гласове) - 14 882 гласа или 1,211% подкрепа. А ИТН на Слави Трифонов е далеч и от субсидията - 9 897 гласа или 0,805% подкрепа.

Твърдо под чертата от 4%, но не чак толкова далеч от нея са следните партии:

"Меч", водена от Радостин Василев - 41 669 гласа или 3,390% от всички гласове.

"Величие", водена от Ивелин Михайлов - 41 094 гласа или 3,344% подкрепа

Движение "Сияние" на Николай Попов - 39 932 гласа или 3,249% подкрепа.

Избирателната активност обаче още не е обновена и стои към 16:00 часа - 2 276 709 души са гласували или 34,63% от имащите право да го направят.

