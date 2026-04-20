Отново грешки на членовете на СИК: Забавят броенето на бюлетините до 2 часа

Грешките на членовете на секционните избирателни комисии отново са едни и същи като на предходните предсрочни парламентарни избори – грешно разпределение и преференции. Избирателната активност беше изключително висока, което допълнително усложни работата на членовете на секционните избирателна комисия. Това каза пред bTV Полина Витанова, председател на Общинската избирателна комисия в София.

Забавят броенето на бюлетините с 2-3 часа, висока избирателна активност

Витанова посочи, че им малко забавяне от преходните избори, което ще бъде в рамките на 2-3 часа.

Тя допълни, че има все още около 90 секции, които са на терен и в рамките до 2 часа трябва да са приключили всички СИК.

На двама членове на СИК им прилоша, но не беше нищо сериозно. Те бяха освободени да се приберат във вкъщи, стана ясно от думите на председателя на Общинската избирателна комисия в София.

Изборният 19-ти април, 2026 година вече премина, но тепърва резултатите от него стават видими. И те сочат, че действително доминиращата в българската политика партия ГЕРБ от над десетилетие и половина получи страхотен удар - водената от Бойко Борисов формация отива на трето място в 52-рото Народно събрание. Това е резултатът при 41,20% преброени протоколи, съобщава ЦИК.

ГЕРБ има едва 155 565 гласа дотук или 12,658% подкрепа. Коалицията ПП-ДБ я изпреварва с около 27 000 гласа - 182 573 гласа дотук или 14,855% подкрепа.

Големият победител безспорно е "Прогресивна България", водена от Румен Радев. Там числата са смазващи - 546 117 гласа, което значи изумително голямата подкрепа от 44,435%.

Засега "Възраждане" влиза в парламента, но резултатът определено е по-нисък от социологическите проучвания. Отявлената прокремълска партия, водена от Костадин Костадинов, събира 57 699 гласа, което значи 4,695% от всички подадени гласове дотук.

ДПС Ново начало също е в парламента и това са петте партии, които изглежда ще оформят 52-рото Народно събрание. Партията на санкционирания по закона "Магнитски" Делян Пеевски всъщност е по-назад и от "Възраждане" - едва 54 902 гласа или 4,467%, което е над двойно по-малко от всички социологически прогнози, като имаше дори предвиждания, че Пеевски и съратниците му ще се борят за трето място.

За мнозина след тези избори може би и Преходът свърши - БСП е твърдо аут от парламента, с едва 36 670 гласа или 2,984% подкрепа. АПС, водена от Ахмед Доган, едва влиза в границата за субсидия (над 1% гласове) - 14 882 гласа или 1,211% подкрепа. А ИТН на Слави Трифонов е далеч и от субсидията - 9 897 гласа или 0,805% подкрепа.

