"Всеки ден ще сме тук": Антон Славчев се скри от ПП-ДБ и не дойде на среща за Пеевски

"Антон Славчев се скри. Изпрати някакви двама служители на Комисията за противодействие на корупцията, които ни обещаха, че ще дадат отговори. Служителите не ни приеха дори в кабинет, а на входа ни казаха: "колегите работят". Това коментираха на брифинг пред сградата на Антикорупционната комисия съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

Пред журналисти те припомниха и причината за визитата им - изпратения сигнал до до Антикорупционната комисия и Прокуратурата във връзка с "компроматната банка" на Делян Пеевски, с която те твърдят, че той държи, заплашва и изнудва магистрати, депутати и министри. Освен това в сигналите си те представят и данни за несъответствието с имущественото състояние на Пеевски, възлизащо на около 100 милиона лева разминаване. Припомнете си казуса тук - Прокуратурата отново на страната на Пеевски: Отказа да провери скандална банка за рекет и компромати.

"Не ни отговориха защо инспектори на КПК заплашват свидетели, не казаха дали ще изпратят становище по законопроекта за закриване на КПК. Всеки ден ще сме тук, този път няма да стане да ни посрещнат на входа. Големият въпрос е защо има 100 милиона лева разминаване в доходите и това не прави впечатление на никого. Ако има някой 2000 лева, ще го разпорят, но когато имаш 100 милиона, никой не те пита в парламента", обясни Мирчев.

Изборите в Параджик

По повод гръмката победа на "ДПС - Ново начало" на местните избори за общински съвет в Пазарджик в неделя, лидерите на ДБ коментираха:

"Пеевски си купи изборите за пореден път и това е част от овладявавенето на институциите и унижението на Борисов да стане шеста политическа сила. Утре очаквам той да се снима под герба във фотостудиото, защото сам се е докарал до унижението на ГЕРБ, което му прилага Пеевски. Всички, които ни обясняваха как постоянно сме говорили за Пеевски и това ли е най-големият проблем на страната, ще им кажа следното: днес е Пазарджик, утре са други градове и така, докато се правим на ударени, че нищо не се е случило", каза Мирчев.

Относно шокиращите видеа и кадри от предполагаеми изборни измами в ромските квартали на града и по селата в общината, Божанов каза: "Скандално е поведението на МВР в село Огняново в ромската махала. Подобни луксозни автомобили ги няма там, но нямат и обяснение какво правят там с пачки с пари и тефтери. Полицията казва - всичко е наред тогава, когато Пеевски владее МВР. Всички видяха безпрецедентното купуване на гласове, хората на място говореха, че такова нещо не е било", коментира още бившият министър на електронното управление.