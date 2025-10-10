Войната в Украйна:

Прокуратурата отново на страната на Пеевски: Отказа да провери скандална банка за рекет и компромати

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов обяви, че Софийската градска прокуратура (СГП) е отказала да образува досъдебно производство по техен сигнал срещу "компроматна банка на Пеевски, с която изнудва и притиска политици, прокурори, съдии, администрация", пише самият депутат. Същевременно СГП и отказала и да направи предварителна проверка, за да събере данни. От формацията ще обжалват решението на първа инстанция.

Любопитен обаче е друг детайл в описанието: "Прокурор, "случайно" определен по сигнала, е Велислава Патаринска. Да, същата, която беше спешно командирована от Плевен в градската прокуратура в София, за да е прокурор по делото на Благомир Коцев. Същата, която по данни на Бърд е обект на разследване от СГП и от европейската прокуратура, във връзка с твърдяни злоупотреби с европейски субсидии от съпруга ѝ. Заглавието на статията в Бърд е "Прокурорка на каишка [..]"

Надявам се поне да ѝ е било некомфортно да напише това постановление за отказ, тъй като тя също е пострадал от твърдяното престъпление - принуда (чрез държане в зависимост)", пише още Божанов.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Делян Пеевски Да България Божидар Божанов
