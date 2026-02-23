Вътрешният министър издирва зам.-главния секретар на МВР: Помогнете, желая да си поговоря с него (ВИДЕО)

Служебният вътрешен министър Емил Дечев издирва заместник-главния секретар на МВР Явор Семерджиев, стана ясно от брифинг в Министерски съвет. Последно вътрешният министър е разговарял със Семерджиев в петък вечер и му е обяснил, че трябва да се разделят."Той обеща да помисил и че ще ми каже лично какво е решил в понеделник сутринта. Очаквах заместник-главният секретар на МВР в моя кабинет, уви той така и не дойде. Започнах да го търся по телефона, за съжаление така и не отговори на моите многобройни телефонни повиквания, затова ви моля - помогнете за издирването на заместник-главния секретар. Желая да си поговоря с него", каза още Дечев.

Кабинетът предлага смяна на главния секретар на МВР

Министърът поясни, че е предложил на Министерски съвет да вземе решение, с което да предложи на президента на Република България да освободи от длъжност главният секретар в МВР г-н Рашков и кабинетът е взел такова решение.

Сред аргументите са лошата организация на местните избори в Пазарджик, вторият е начинът, по който полицията е реагирала на провокациите на протестите през 2025 г., а на следващо място изчезването на висшето професионално ръководство след новината за ужасяващото престъпление, изъвршено на "Петрохан".

Стана ясно още, че главният секретар на МВР не си плаща глобите за фишове по Закона за движение по пътищата. "Едва днес след като разпоредих проверка и след традиционния теч на информация, всичките пет бяха платени", добави още Дечев. ОЩЕ: Вътрешният министър се срещна с работещите по "Петрохан" и "Околчица"