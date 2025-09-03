"Възраждане" напускат парламента, стана ясно от думите на лидера на проруската партия Костадин Костадинов пред медиите в Народното събрание. Думите му идват в началото на новия политически сезон и на фона на готвения вот на недоверие от страна на ПП-ДБ по повод "завладяната държава". Ето защо - изключение ще правят дните, в които се разглеждат законопроектите на "Възраждане" и когато се гласува вот на недоверие. Тогава депутатите от проруската партия ще бъдат в пленарна зала, за да участват в гласуването, се разбра още от изявлението на Костадинов.

Поводът за отсъствието им

Заявката за отсъствие от пленарна зала лидерът на "Възраждане" направи след като мнозинството отхвърли от дневния ред предложението за свикване на референдум за еврото, което е и противоконституционно, тъй като има решение на Конституционния съд.

Припомняме, че въпреки това, от партията на Костадинов внесоха искането си за допитване отново, а днес от "Величие" го предложиха като първа точка от дневния ред.

Костадинов заяви пред медиите, че е очаквал това да се случи.

Какво ще правят?

От думите му стана ясно, че "Възраждане" ще се среща с хората по цялата страна и през това време ще направят всичко възможно, за да свалят правителството, като организират голям протест през септември.

