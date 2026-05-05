Съдът във Варна поднови делото срещу Благомир Коцев

Делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев отново влиза в съдебната зала. Окръжният съд в града е насрочил разпоредително заседание по делото за 30 юни, като е предвидена и резервна дата - 14 юли. Освен Коцев, подсъдими са още общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Йордан Маринов и ПР експертът Антоанета Петрова.

Делото беше временно прекратено заради включването на Кателиев и Стефанов в кандидатдепутатски листи за 52-рото Народно събрание, което им осигури имунитет. След вота на 19 април обаче те не успяха да станат депутати и така отпадна причината процесът да бъде спрян. Още: Благомир Коцев към Румен Радев: Маркетинг ли беше да не си виждам децата 5 месеца

Разследването срещу Благомир Коцев започна след акция на Комисията за противодействие на корупцията през юли 2025 г., когато той беше задържан. Обвиненията са свързани с участие в организирана престъпна група за пране на пари и оказване на натиск върху фирми.

Сигналът по случая е подаден от Пламенка Димитрова, собственик на компания за обществено хранене, която твърди, че е била обект на натиск.

Казусът предизвика сериозен обществен отзвук, като в подкрепа на Коцев бяха организирани протести както във Варна, така и в София. Още: Съдът спря делото срещу Благомир Коцев заради изборите

В края на ноември миналата година съдът го освободи срещу парична гаранция в размер на 200 000 лева.