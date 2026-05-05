От Източна Европа до Париж: магията на Sirba Октет идва в София

05 май 2026, 16:52 часа
След серия от събития, които затвърдиха класическия облик на Европейския музикален фестивал през април, програмата този месец поема в нова посока. На 16 май 2026 г. за първи път в София ще гостува Sirba Октет. Ансамбълът от Франция ще представи пред столичната публика програма, наречена Tanz!, която събира разнообразни музикални традиции: клезмер, джаз и фолклор, съчетани с огнен ритъм и завладяващо сценично присъствие.

Артистичен ръководител на състава е Ришар Шмуклер, цигулар и педагог, завършил класическо музикално образование и изградил своята кариера в престижни френски оркестри. Под негово ръководство Sirba Октет изнасят концерти в големи европейски зали като Парижката филхармония, Концертгебау – Амстердам, Музикферайн – Виена, а записите им са отличени с наградата Choc Classica. Концертът ще се състои в Sofia Live Club от 20:00 ч. и обещава вълнуващо изживяване, в което различни стилове и култури се срещат в едно общо музикално пространство. Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община в рамките на Календара на културните събития на Столична община за 2026 г. Предварителната продажба на билети е в сайта Ticketsbg.com, а публиката ще може да закупи билети и на място един час преди началото на концерта.

Клезмер е музикален стил, характерен за еврейските общности в Източна Европа."Това е инструментална музика, която съществува от векове. За разлика от други традиции, тук имаме само инструменти, но те могат да изразяват пълната палитра от емоции – смях, тъга, радост. Инструментите буквално "пеят". Най-вече тази музика пази спомена и хубавите емоции от живота в Европа преди Втората световна война", казва Ришар Шмуклер.

Личната история на Шмуклер също носи тази многопластовост. В семейството му се преплитат румънски, полски и молдовски корени. Неговите предци са се придвижвали към Западна Европа в края на XIX и началото на XX век. Това усещане за движение и смесване на култури присъства осезаемо в музиката на формацията.

Съставът включва музиканти от водещи френски оркестри като Orchestre de Paris, Националния оркестър на Франция и Оркестър на Парижката опера. Всеки от тях има солиден класически опит. В Sirba този опит намира нов контекст. "Обединени сме от идеята да правим това, което са правили някои от големите композитори: Барток, Кодай, Лист и Брамс, а именно да представяме фолклорната музика през призмата на класическите традиции", обяснява артистичният директор на октета. Другите музиканти в състава са Лоран Мано (цигулка), Ерве Бландинер (виола), Клод Жирон (виолончело), Станислас Кучински (контрабас), Реми Делангл (кларинет), Кристоф Анри (пиано) и Юрие Морар (цимбал).

В програмата на Sirba Октет на 16 май ще оживеят най-разнообразни танцови традиции: валс, коло, сърба и джазови танцови форми, всяка от които носи различно настроение и атмосфера. Включени са и произведения от молдовския и ромския фолклор. Всички те преминават през характерния стил на ансамбъла, който съчетава различни културни влияния. Името на формацията произлиза от традиционния румънски танц "сърба", който се изпълнява в кръг и носи усещане за близост и споделено преживяване. Оттук произлиза и основната нишка във философията на октета, изразена от Ришар Шмуклер така: "Чрез музиката се стремим да се радваме на живота, да празнуваме нашето съществуване. Често в пиесите ще чуете много щастие, примесено с малко тъга, или много тъжна музика, в която все пак има и зрънце щастие. Тази музика говори право на нашето сърце и на нашата душа." 

Повече за SIRBA ОКТЕТ

Създаден е през 2003 г. по инициатива на цигуларя и артистичен директор Ришар Шмуклер с идеята да обедини класическата музикална традиция с източноевропейския фолклор. За реализирането на този проект той събира музиканти от Оркестъра на Париж, Националния оркестър на Франция и Оркестъра на Парижката опера. В състава се включват пианист и цимбалист, както и аранжорът Сирил Лен. Така се ражда уникален ансамбъл от осем музиканти, който предлага нов поглед към традициите на клезмер, идиш и tzigane репертоар.

Още с дебютния си албум "A Yiddishe Mame" (2005, Naïve Classic) Sirba Октет привличат вниманието на публиката и критиката. Албумът представлява лична музикална антология, вдъхновена от мелодиите на Източна Европа и семейните спомени на основателя на състава. Характерен за Sirba Октет е оригиналният музикален език, в който фолклорните мотиви се преплитат с камерна и оркестрова звучност. Формацията създава собствен стил, определян като "Classical World", в който жанровите граници се размиват, а емоцията и виртуозността заемат централно място.

От 2003 г. насам Sirba Октет развива богата концертна и звукозаписна дейност. Албумът "Tantz!" (2015) е посветен на танцовата традиция на клезмер и циганска музика от Румъния, Молдова, Русия и Унгария и излиза повторно през 2017 г. под лейбъла на Deutsche Grammophon. През 2018 г. ансамбълът издава Sirba Orchestra!, записан с Кралския филхармоничен оркестър на Лиеж. Sirba Октет концертират както в камерния си състав, така и със симфонични оркестри на престижни сцени и фестивали в Европа, Азия и по света, включително във Philharmonie de Paris, Концертгебау в Амстердам, Музикферайн във Виена и много други.

Дискографията на групата е отличена с награди като Choc Classica и приз на Европейската асоциация за еврейска култура, а Sirba Октет често е гост в телевизионни и документални продукции. През 2023 г. излиза седмият им албум "Tsuzamen", посветен на музикалното наследство на арменския, еврейския и ромския народ – три култури, белязани от изгнание и преплетени съдби. Проектът е създаден за изпълнение с хор и бележи 20-годишнината на ансамбъла, утвърждавайки Sirba Октет като една от най-оригиналните и разпознаваеми формации на съвременната музикална сцена.

Яна Баярова
