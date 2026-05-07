За да не се ползва за пиар: Витанов за отказа на ПБ за комисия срещу Пеевски (ВИДЕО)

"Ние караме по нашия дневен ред и ще видите съвсем скоро резултат". Така председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов обясни поведението на хората на Румен Радев в пленарна зала от тази сутрин, а именно да гласуват против включване в дневния ред на комисия за разследване на имуществото на Делян Пеевски, но и такава за разследване на влиянието на Сорос в България.

По думите му парламентът не е разследващ орган, а обикновено такива комисии се правят само и единствено с цел пиар.

Той обеща, че съвсем скоро хората ще видят резултатите от битката срещу олигархията. На въпрос дали Делян Пеевски е част от олигархията, Витанов отговори": Разбира се, че е част, как да не е част". ОЩЕ: Хората на Радев не харесаха идеята за комисия, която да разследва имуществото на Пеевски

Защо ГЕРБ и ДПС гласуват с ПБ?

Витанов отговори и на въпрос защо ГЕРБ и ДПС гласуват с "Прогресивна България".

Той обаче обясни, че партията на Румен Радев е търсила тяхната подкрепа.

Припомняме, че ГЕРБ и ДПС гласуваха в подкрепа на избора за председател на парламента в лицето на Михаела Доцова, макар и Радев да имаше достатъчно гласове да утвърди свой шеф на парламента. ОЩЕ: Народното събрание си избра председател от първия път (ВИДЕО)