Зафиров: Доброволчеството е шанс институциите и гражданският сектор да обединят усилия

Доброволчеството не е просто мисия или кауза, а възможност за обединяване на усилията на институциите, гражданския сектор. Това заяви вицепремиерът Атанас Зафиров. Той откри кръгла маса на тема "Доброволчеството в България - може ли държавата да подкрепи доброволците в България?".

Общата цел за доброволчеството

Снимка:БГНЕС

По думите му има няколко законопроекта за насърчаване на доброволчеството. Той поясни, че те споделят една обща цел - да се създаде ясен, стабилен и справедлив правен аргумент за добротворството у нас.

Според него темата за за доборволчеството е припозната като приоритет и от страна на гражданския сектор. Зафиров добави, че обществото повече от 15 години чака да бъде приет закон за доброволчеството.

