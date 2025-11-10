Войната в Украйна:

Зафиров: Доброволчеството е шанс институциите и гражданският сектор да обединят усилия

10 ноември 2025, 16:03 часа 550 прочитания 0 коментара
Доброволчеството не е просто мисия или кауза, а възможност за обединяване на усилията на институциите, гражданския сектор. Това заяви вицепремиерът Атанас Зафиров. Той откри кръгла маса на тема "Доброволчеството в България - може ли държавата да подкрепи доброволците в България?".

Общата цел за доброволчеството

Снимка:БГНЕС

По думите му има няколко законопроекта за насърчаване на доброволчеството. Той поясни, че те споделят една обща цел - да се създаде ясен, стабилен и справедлив правен аргумент за добротворството у нас.

Според него темата за за доборволчеството е припозната като приоритет и от страна на гражданския сектор. Зафиров добави, че обществото повече от 15 години чака да бъде приет закон за доброволчеството.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Атанас Зафиров БСП обединена левица
