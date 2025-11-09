Заради "Лукойл": Денков обяви кога може да има нови избори

„Току-виж напролет сме на нови предсрочни парламентарни избори, като гледам как се клатят управляващите. Много често има нагли действия на властта – самият бюджет за 2026 г. е с доста нагли и небалансирани искания и 30-секундното рап изпълнение в енергийна комисия за "Лукойл" също е доста нагло изпълнение“. Това заяви новият заместник-председател на ПП и бивш премиер акад. Николай Денков пред БНТ.

Чалга и рап за "Лукойл"

Снимка: iStock

По думите му освен чалга политика, има и рап политика. „В момента управляващите крият информация за „Лукойл“ и за горивата. Това да влезе особен управител не е нещо, което ни притеснява“, коментира Николай Денков. Той е на мнение, че това, което се променя е искането особеният управител да прави каквото си иска със собствеността на рафинерията в Бургас.

„Идеята е, че не трябва да отиват средства в руската финансова система. Всичко това се прави в рап изпълнение“, критикува Денков мерките на властта за „Лукойл“. Когато влезе особеният управител, може да направи така, че финансовите потоци да не отиват в Москва. Условията, при които да се сменя собствеността могат да се заложат, но трябва да се обсъдят внимателно да се минимизира рискът България да бъде осъдена, настоя Денков.

Той призова управляващите да кажат какъв им е планът за „Лукойл“.

Николай Денков отрече още някой от ПП-ДБ да е предлагал отпадането на санкциите, наложени от САЩ и Великобритания на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. „Бойко Борисов отдавна трябваше да се пенсионира, за да не е зависим от Пеевски. Борисов и Пеевски са като камък на шията за обществото“, коментира бившият министър-председател.

Опозицията против Бюджет 2026

Снимка: iStock

Денков критикува и Бюджет 2026. Той посочи, че в бюджета се дават нереалистични приходи, като няма да бъдат изпълнени и разходите. „Това, което Асен Василев много ясно постави е, че бюджетът може да бъде поправен, за да се намалят нереалистичните очаквания за приходи в ДДС, да се премахнат двата процента върху осигуровките, както и да премахне данък „дивидент“, акцентира зам.-председателят на ПП.