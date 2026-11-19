Американският президент Доналд Тръмп е отворен към идеята за гаранции за сигурност за Украйна като част от мирното споразумение с Русия, заяви неговият специален пратеник и зет Джаред Къшнър, предаде Ройтерс. Той допълни, че подобно споразумение трябва да бъде част от по-широк пакет, свързан със сигурността. Къшнър заяви пред репортери, че днешните преговори в Берлин с европейските лидери и с президента на Украйна Володимир Зеленски „са постигнали голям прогрес по това как ще изглеждат тези гаранции за сигурността“, както и относно план за следвоенен просперитет.

"Сключвайте споразумение, демократите идват"

Припомняме, че вчера американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър предупредиха руската и украинската страна, че настоящият кръг от мирни преговори може да е последната реална възможност за постигане на споразумение, преди политическият баланс във Вашингтон да се промени. Това съобщи The Kyiv Independent, позовавайки се на източници, запознати с преговорите.

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Както обяснява изданието, американската страна се опитва да убеди Москва да не отлага постигането на споразумение. Причината се крие в потенциалното укрепване на позициите на демократите в Конгреса на САЩ. Когато те получат контрол над законодателната власт през януари, това може да доведе до подновяване на двупартийната подкрепа за Украйна и увеличаване на военната и финансовата помощ за Киев. Демократическият контрол над Конгреса ще означава и засилен контрол върху контактите на администрацията на Тръмп с Кремъл, както и вероятни парламентарни разследвания и изслушвания относно тези контакти. В такъв сценарий способността на Белия дом да провежда собствена политика спрямо Русия ще бъде ограничена.

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„Киев Индепендънт“ отбелязва, че тази стратегия стана особено забележима, след като Русия отмени планираните тристранни преговори между Украйна и Съединените щати през септември. Срещата, първоначално насрочена за началото на октомври, беше отменена след обвиненията на Кремъл, че Киев се опитва да провали руските „избори“. Отмяната на Москва съвпадна с нова вълна от руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура.

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