Зимните инфекции отшумяват: Д-р Аспарух Илиев обясни какви рискове крие пролетта

02 май 2026, 10:40 часа 331 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Пролетта и по-топлото време крият специфични рискове за организма. По думите на инфекционистът д-р Аспарух Илиев, ръководител на лаборатория в Бернски университет, типичните зимни инфекции отшумяват, все още се регистрират случаи на респираторно-синцитиален вирус, както и на варицела и морбили.

По отношение на широко рекламираните хранителни добавки експертът е категоричен – липсват научни доказателства, че те реално „подсилват“ имунната система. Той определя това като един от най-разпространените митове.

Вместо това Илиев препоръчва класическите, но ефективни мерки: повече сън, балансирано хранене, физическа активност, ограничаване на стреса, алкохола и тютюнопушенето.

Инфекционистът обърна специално внимание на увеличаващите се случаи на морбили в България. Основната причина остава недостатъчното ваксинационно покритие.

Д-р Илиев е категоричен, че има нужда от реформи в здравеопазването. Той подчертава необходимостта от бързи мерки с незабавен ефект за пациентите, дългосрочни реформи с устойчив резултат и ограничаване на финансовите „течове“ в системата

Относно различните цени, на които болници закупуват едни и същи медикаменти, той заяви, че това е практика, която натоварва бюджета на здравната каса.

Виолета Иванова
Морбили здравеопазване ваксинация Аспарух Илиев
