Мистерия: Изчезна "Оскарът" на легендарния режисьор Павел Таланкин (СНИМКА)

Наградата "Оскар" за филма "Г-н Никой срещу Путин" изчезна по време на трансатлантически полет. На режисьора Павел Таланкин не му било позволено да внесе статуетката на борда на самолета на летище в Ню Йорк и тя била осатвена в багажа. При пристигането престижното отличие липсвало. От авиокомпанията веднага започнали "пълна вътрешна проверка" и изрази "дълбоко съжаление за случилото се".

В крайна сметка германската авиокомпания откри ценната статуетка.

A Putin trace? pic.twitter.com/zb1PIDilTm — NEXTA (@nexta_tv) May 1, 2026

Статуетката "Оскар" е висока 34 см и тежи близо 4 кг. Според Американската филмова академия, направата ѝ струва между 400 и 1 000 долара.

"Г-н Никой срещу Путин" разказва за военната пропаганда в руските училища след началото на войната в Украйна. Павел Таланкин е бил преподавател в родния си град в Челябинска област. След началото на руската инвазия, ръководството на учебното заведение получило задача да засили "патриоричната пропаганда". За целта трябвало да се организират уроци, които да бъдат заснемани и изпращани на Министертвтото на образованието. Именно тези записи, на които е и автор, успява да изнесе Таланкин, и да направи филм.

Павел Таланкин вече не живее в Русия. А в родината му, филмът, отличен с "Оскар", е забранен с мотива, че "пропагандира екстремизъм и тероризъм".