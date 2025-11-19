Ароматен кекс с ябълки и канела, който се приготвя за минути

Кексът с ябълки и канела е класика, която носи топлина и уют в дома. Сочните ябълки, ароматната канела и леко сладката кленово-ванилова глазура превръщат този десерт в истинско удоволствие за сетивата.

В тази рецепта ще ви покажем как да приготвите вкусен и пухкав кекс – бързо, лесно и без сложни техники. Освен това рецептата е адаптирана така, че да бъде безглутенова и с възможност за веган заместители, което я прави подходяща за всякакви хранителни режими.

Необходими съставки за кекс с ябълки и канела в тиган

За блата:

1 чаша кокосово масло или друго веган масло

1 чаша захар

1 чаша кафява захар или друг подсладител

2 яйца или заместител на яйца

1/2 чаша ядково мляко

1 ч.л. ванилия

2 чаши безглутеново универсално брашно

1 ч.л. бакпулвер

1 ч.л. ксантанова гума

1/2 ч.л. сол

2 ч.л. смляна канела

1/2 ч.л. индийско орехче

3 чаши обелени и нарязани на кубчета ябълки

За кленово-ваниловата глазура:

1 чаша сурови накиснати ядки кашу

2 супени лъжици кленов сироп

1 чаена лъжичка екстракт от ванилия

1/3 чаша до 2/3 чаша вода

Как да приготвим кекс с ябълки и канела в тиган

Стъпки за приготвяне на тортата

Загрейте фурната до 175°C. Намажете голям чугунен тиган (или друг подходящ съд) и го оставете настрана. За най-добри резултати използвайте дълбок чугунен тиган с диаметър 23 см.

Този кекс не се оставя да втасва много, така че можете да печете тестото в обикновен тиган с диаметър 23 см или по-голям и ще се получи добре. Просто не забравяйте да регулирате времето за готвене, така че да не е недопечено или препечено - можете да проверите готовността с клечка за зъби. Ако излезе чиста, значи е добре. Всяко тесто по клечката означава, че се нуждае от малко повече време.

В купа разбийте маслото или омекналото кокосово масло и захарите до пухкава смес. Добавете яйцата и разбийте с тел, докато се смесят напълно. Добавете млякото и ванилията; разбърквайте, докато започне да се образува лепкава смес.

В отделна, средно голяма купа смесете брашното, бакпулвера, ксантамовата гума, солта, канелата и индийското орехче.

Добавете сухото към мокрото и разбъркайте. Добавете нарязаните на кубчета ябълки и разбъркайте добре.

Изсипете тестото в тигана и печете 45-55 минути, докато клечката за зъби остане чиста.

Стъпки за приготвяне на кленово-ваниловата глазура

В кухненски робот или високоскоростен блендер смесете кашуто, сиропа и ванилията. Започнете да пасирате, като добавяте вода, докато се постигне желаната консистенция. Добавете глазурата към тортата непосредствено преди сервиране.

Бележки

За заместител на яйцето можете са приготвите следната смес: към 1 супена лъжица смлян лен се добавят 3 супени лъжици топла вода и се остави да се желира за около 5 минути. Може да се използва веднага в рецепта или да се съхранява на кухненския плот, покрито, до 3 дни или в хладилник, покрито, около 10 дни. Глазурата се съхранява в хладилник до 2 седмици.

Добър апетит!