Ароматна, гъста и готова за 30 минути - индийска яхния с 3 суперсъставки

Тази рецепта е супер бърза, супер вкусна и супер ароматна, защото съдържа тройна комбинация от карфиол, леща и къдраво зеле. Какво повече бихте могли да искате в едно ястие? Всички ярки, свежи вкусове се проявяват без добавени масла, което прави това ястие здравословна и по-лека алтернатива на по-тежките яхнии. Пригответе си много и го яжте през цялата седмица, за да не мислите за вечеря.

Съставки, от които се нуждаете за индийска яхния от карфиол и леща

2 чаши червена леща

5 чаши карфиол, нарязан на розички (около половин глава карфиол)

2 чаши червен лук

3 дафинови листа

3 супени лъжици смлян чесън

2 супени лъжици смлян джинджифил

1 супена лъжица смлян кориандър

1 1/2 чаени лъжички морска или трапезна сол (плюс още на вкус)

1 чаена лъжичка смлени люспи чили

1 чаена лъжичка пушен червен пипер

2 чаени лъжички куркума

3 1/2 чаши вода (или повече, ако е необходимо)

1 1/2 чаши леко кокосово мляко (1 консерва) – или можете да използвате бадемово мляко, загрято с 1 супена лъжица царевично нишесте, тапиока или арурут, за да се сгъсти, ако искате алтернатива с по-ниско съдържание на мазнини

4-5 чаши нарязано къдраво зеле (всякакъв вид зеленолистни зеленчуци ще свърши работа, така че можете да използвате любимия си)

1/4 чаша смлян магданоз

1 с.л. пресен лимонов сок

Как да приготвим индийска яхния от карфиол и леща, стъпка по стъпка

Сложете подправките и лука в голяма тенджера. Задушете, като добавите няколко супени лъжици вода в тенджерата, докато лукът омекне. Добавете червената леща, карфиола и водата и гответе, докато червената леща се разтопи и карфиолът омекне. Около 15 минути.

Добавете кокосово мляко (или сгъстено бадемово мляко) и разбъркайте с къдравото зеле (зеленолистния зеленчук, който сте избрали да използвате), магданоза и лимоновия сок. Сгъстява се, докато престои на следващия ден. Насладете се на гъсто като яхния ястие или го разредете с допълнително вода, ако предпочитате да е по-скоро като супа.

Сервирайте върху ориз с допълнителен магданоз и пресни кълнове, ако желаете.

Тази яхния е проста, бърза и пълна с вкус: трите звезди — карфиол, леща и къдраво зеле — дават плътност, текстура и голямо количество хранителни вещества, без нужда от мазнини. Пригответе голям съд и ще имате готови, здравословни вечери за няколко дни.

Бързи съвети:

Съхранение: в хладилник до 3–4 дни; може да се замрази в порции до около 2 месеца.

Загряване: на котлона с лъжица вода или малко кокосово/бадемово мляко, за да върнете кремообразната текстура на ястието или в микровълнова за 1–2 минути, разбърквайки по средата.

на котлона с лъжица вода или малко кокосово/бадемово мляко, за да върнете кремообразната текстура на ястието или в микровълнова за 1–2 минути, разбърквайки по средата. Финални щрихи: добавете още лимонов сок, пресен магданоз или кисело мляко/натурално салата за контраст; сервирайте с ориз, хляб тип наан или зелена салата.

Наслаждавайте се — и не се притеснявайте да експериментирате с подправките и зеленолистните зеленчуци според сезона.

Приятен апетит!