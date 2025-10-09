Румяна Бъчварова: Съдбата на израелските заложниците е основният въпрос, който трябва да бъде разрешен

Досега не сме били толкова близо до развързването на един от възлите, а те са няколко, във войната между Израел и „Хамас”. Съдбата на заложниците са основният въпрос, който трябва да бъде решен. Две години те останаха в тунелите на Газа, не е ясно в какво състояние ще се върнат. Това каза бившият посланик на България в Израел Румяна Бъчварова в „Интервюто в Новините на NOVA”.

По нейни думи в правителството на Израел има опоненти на това споразумение за прекратяване на огъня. Тя заяви, че хората, които познават ситуацията в региона, не смятат, че е възможно да се стигне до създаването на две държави, защото ще липсват условия за нормалното им функциониране.

Бъчварова посочи, че политиката на Европейския съюз до този момент е била да подкрепя и двете страни в конфликта и да осъществява техническа помощ и съдействие. „Европа обаче не е значим фактор в този регион”, допълни тя. Според дипломатът икономическото сътрудничество е шанс за региона на Ивицата Газа.

