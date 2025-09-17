За уникален вкус: Ето как да консервирате домати като шеф-готвач

За да консервирате доматите, можете да ги сушите, варите, мариновате и замразявате. Като алтернатива, можете да приготвите доматите по рецепта и да ги консервирате под формата на домашен доматен сок, кетчуп или доматено пюре. Малко по-отнемащ време, но не по-малко вкусен метод е да приготвите доматен консоме и да го напълните в буркани за консервиране.

Как да мариноваме домати?

Можете да удължите срока на годност на летните зеленчуци с няколко седмици, като мариновате домати. Маринованите домати са особено вкусни, когато се използват със сушени плодове. Времето за приготвяне и готвене е около 30 минути. По-долу сме ви подготвили вкусна рецепта.

Още: Евтина, бърза и невероятно вкусна разядка с патладжани

Съставки за три чаши от по 300 милилитра:

200 г сушени домати

3 скилидки чесън

9 стръка мащерка

3 стръкчета розмарин

3 дафинови листа

Морска сол

12 зърна черен пипер

4 супени лъжици червен винен оцет

300 до 400 мл зехтин

Подготовка:

Сложете голяма тенджера с вода да заври и добавете сушените домати. Свалете тенджерата от котлона и оставете доматите да се накиснат в горещата вода за около час, докато омекнат. Извадете ги и ги подсушете с кухненска хартия.

Още: Ще забравите за туршиите – тези тиквички са изкушение в буркан

Обелете и нарежете чесъна на четвъртинки и го поставете в голяма купа заедно с доматите, билките, солта и черния пипер. Смесете всичко с оцета. Прехвърлете сместа в стерилизирани буркани и залейте със зехтин. Затворете плътно бурканите и ги обърнете за кратко с дъното нагоре.

Ако оставите маринованите домати да се мариноват в хладилник за около седмица, те ще се запазят за около четири седмици. Важно: Съхранявайте доматите само на хладно и тъмно място.

Консервиране на домати под формата на кетчуп

Захарта и оцетът консервират доматите – и двете се съдържат в големи количества в кетчупа. Този сос е чудесен начин за консервиране на домати. Предимствата на приготвянето на собствен кетчуп: Той е (донякъде) по-здравословен от купените от магазина версии и можете да го прецизирате и подправите по ваш вкус.

Още: Най-лесната рецепта за пълнени чушки без месо – готови само за 30 минути

Измийте добре доматите и отстранете дръжките. След това нарежете зеленчуците на кубчета. Загрейте лука и чесъна в тенджера с малко олио, след което добавете доматите.

Следващата стъпка е захарта: За два килограма домати добавете около 100 грама захар. Гответе съставките на слаб огън за 30 до 60 минути, като разбърквате от време на време. След това пасирайте всичко.

Добавете 100 до 150 грама оцет и оставете сместа да къкри още малко. Накрая подправете на вкус, след което изсипете топлия кетчуп в стъклени бутилки и веднага затворете. И готово: Вашият домашен кетчуп е готов.

Доматен сок: Как да си направите сами този здравословен сок

Още: Невероятна грузинска туршия – вкусът на зеленчуците ще ви радва до пролетта

Домашният доматен сок е вкусен, здравословен и може да се съхранява в хладилник от една до две седмици, дори след отваряне. Рецептата е много проста:

Обелете и почистете от семки около един килограм домати, след което ги нарежете на малки парченца. Сложете ги в тенджера и оставете да къкри на слаб огън. След това добавете една супена лъжица зехтин и подправете със сол и черен пипер.

Ако желаете, нарежете малко целина и я добавете в тенджерата. След като всичко се редуцира добре, прецедете сместа през фина цедка (алтернативно, през кърпа) и я бутилирайте в стерилизирани стъклени бутилки. Веднага затворете.

Консервиране на домати: Можете ли да ги замразите?

Още: Бабите ги правят така: 4 златни рецепти за хрупкави мариновани краставици

Обикновено е възможно да замразите доматите за по-дълго съхранение. Можете просто да поставите цели или нарязани домати в торбичка за замразяване и да ги поставите във фризера.

Имайте предвид обаче, че това значително ще промени текстурата им и ще промени вкуса им. Затова е по-добре да замразите зеленчуците в предварително обработения им вид, като например доматен сок, доматен сос, кетчуп или консоме.

Замразяването им във формички за лед също позволява перфектно порциониране. При минус 18 градуса по Целзий доматите ще издържат от десет до дванадесет месеца.

Още: Оцет или олио? Ето какво наистина е най-подходящо за вкусен маринован чесън