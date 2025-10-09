Вицепремиерът Зафиров: Двойно е намалял броят на хората, засегнати от воден режим след дъждовете

Двойно е намалял броят на хората, засегнати от воден режим след проливните дъждове от последните дни. Това съобщи вицепремиерът Атанас Зафиров след заседание на Националния борд по водите. 160 811 души живеят в населени места, в които все още има режим на водата. Става въпрос за 13 града и 258 села. В Плевен водоподаването е възстановено напълно, заяви вицепремиерът. Според него не може да говорим за водна криза, а основните причини за недостига на питейна вода са климатичните промени и компрометираната вътрешна водопроводна мрежа.

Въпреки критичното състояния на мрежата, в продължение на години не са взети мерки тя да бъде подменена. 63% от питейната вода средно за страната в момента се губи. Вече е сформирана междуведомствена комисия, чиято задача е да предложи законодателни промени, които да улеснят решаването на водния проблем.

"За съжаление тази цифра, която споменах на първия брифинг и която предизвика доста дебат в обществото 3 млрд. и 700 млн. за най-необходими дейности, касаещи ВиК операторите се потвърждава, тя е разпределена и по ВиК дружества, в доклада ще видите съответно в кой регион какви инвестиции, най-големите са в големите градове - Пловдив, Бургас, Благоевград. Става въпрос буквално за стотици милиони, а това е само за най-спешни рехабилитационни нужди", каза Атанас Зафиров - вицепремиер и председател на Националния борд по водите.

