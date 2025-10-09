Войната в Украйна:

Франция пуска пощенски марки с аромат на кроасан

09 октомври 2025, 20:15 часа 377 прочитания 0 коментара
Пощенски марки с аромат на прясно изпечен кроасан започнаха да се разпространяват из Франция, в чест на емблематичния френски деликатес. Почти 600 000 марки ще отдадат почит на „емблемата на френската гастрономия“, съобщи националната пощенска служба La Poste на своя уебсайт.

В пощенския клон във Валанс въздухът ухае на масло и хрупкава коричка. Директорът на клона, Антони Рише, сподели пред АФП, че е „много горд“ да предлага тези специални марки.

 Новият дизайн беше представен на три места по време на предварителната продажба във вторник, която съвпадна с националния конкурс за най-добър маслен кроасан в югоизточна Франция.

Клонът във Валанс обслужва около 400 клиенти дневно. „От 400-те вчерашни посетители, петдесет бяха колекционери — някои дори дойдоха чак от Лион“, разказа Рише. „Имах налични 1000 марки, а още в първия ден над 400 вече бяха разпродадени,“ добави той.

Ароматната марка струва 2,10 евро и може да се използва за международна поща. Освен това тя включва и специален сувенирен печат.

Историята на френските пощенски марки

Франция има дългогодишна и богата традиция в издаването на пощенски марки, които често се превръщат в малки произведения на изкуството. Освен с естетическия си дизайн, френските марки се отличават с иновативни идеи и тематични издания, които отразяват културата, историята и духа на страната. През годините La Poste – френската пощенска служба – неведнъж е изненадвала с креативни решения, включително марки с аромати, текстури и интерактивни елементи, превръщайки колекционирането им в истинско културно преживяване.

През 2024 г. La Poste пусна и специални пощенски марки с аромат на багета, които се „надраскват и подушват“, по повод Летните олимпийски игри в Париж, припомня БГНЕС.

Ева Петрова
