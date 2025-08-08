Бабите ги правят така: 4 златни рецепти за хрупкави мариновани краставици

Краставиците са един от най-любимите зеленчуци за зимнина – свежи, хрупкави и ароматни, те носят вкус на лято дори в най-студените дни. В тази статия ще откриете четири изпитани рецепти за приготвяне на туршии и мариновани краставици.
Рецепта 1: Туршия с копър
Съставки за шест еднолитрови буркана:
Още: Оцет или олио? Ето какво наистина е най-подходящо за вкусен маринован чесън
- 3,5 кг краставици
- 4 средно големи глави лук
- 1 връзка копър
- 6 чаени лъжички синапено семе
- бял винен оцет
- Вода
- Сол
Приготвяне:
Сложете измитите краставици, нарязания лук, листата и цветовете от копър и синапените семена буркани. След това сварете оцета със сол и вода (1 част оцет на 2 части вода, 2 супени лъжици сол на литър вода).
Отстранете пяната, ако е необходимо, и залейте краставиците с горещата течност. Вместо сместа вода-оцет, можете да използвате и готов фикс за краставици, който в момента се предлага в магазините. Затворете бурканите херметически и оставете да къкри 30 минути на 90°C.
Още: Превърни чесъна в деликатес: Топ 5 начина за бързо мариноване у дома
Рецепта 2: Бързи краставици (разклатени краставици) – не е необходимо готвене
Съставки за двама до трима души:
- 2 краставици
- 6 супени лъжици оцет
- 1/2 чаена лъжичка сол
- 2 чаени лъжички тръстикова захар или няколко капки течен подсладител
- 1/2 ч.л. прясно смлян черен пипер
- 2 ч.л. синапено семе
- 2–3 супени лъжици пресен копър
- 2 малки шалота
Приготвяне:
Още: Най-вкусният италиански доматен сос, който ще ви стане любим
Обелете краставиците и ги почистете от семки, след което ги нарежете на хапки. Смесете останалите съставки и ги изсипете в буркан за консервиране. Добавете краставиците, затворете капака и разклатете добре. Поставете буркана в хладилник за поне 12 часа, за да се накисне, като разклащате от време на време.
Рецепта 3: Мариновани краставици
Съставки за четири еднолитрови буркана:
- 2 кг краставици
- 4 скилидки чесън
- 4 стръка копър
- 2 литра вода
- 110 г сол
- 4 лозови листа или 12 листа от вишна
Още: Забравете за лимонадата: Тези 3 студени чая ще ви освежат в жегата
Приготвяне:
Измийте краставиците обилно със студена вода, след което ги разпределете в почистените буркани и добавете 1 скилидка чесън, 1 стрък копър и 1 лозов лист или 3 листа от вишна във всеки буркан. Кипнете водата със солта (ако водата е много твърда, добавете една супена лъжица оцет, ако е необходимо).
Залейте краставиците с врящата подсолена вода, докато се покрият напълно, след което веднага затворете бурканите. Краставиците са готови след седем до десет дни. Отворете бурканите непосредствено преди консумация.
Рецепта 4: Мариновани краставици
Още: Този домашен сок прави чудеса с мозъка, кожата и стомаха ви
Съставки за пет еднолитрови буркана:
- 2 кг краставици
- 800 мл лек оцет (бял балсамов или оцет по ваш вкус)
- 1,2 л вода
- 400 г захар
- 3 супени лъжици сол
- 4 ч.л. жълто синапено семе
- 2 чаени лъжички черен пипер на зърна
- 1 ч.л. бахар
- 1 ч.л. плодове от хвойна
- 1 голяма глава лук
- 5 дафинови листа
- 2 чаени лъжички сушен копър
Приготвяне:
Измийте добре краставиците и ги накиснете в подсолена вода за една нощ (появата на мехурчета е нормална). На следващия ден леко смелете хвойновите плодове, бахара, зърната черен пипер и синапените семена, докато люспите им се спукат.
Още: Малини в главната роля: 3 лесни рецепти, с които ще впечатлите всички
Сложете оцета, захарта, солта и водата да заври, като добавяте краставиците на порции за по две минути всяка. Нарежете лука на кръгчета и ги наредете на пластове между краставиците в добре почистените буркани. Добавете 1 дафинов лист, 1 чаена лъжичка смлени подправки и 1/4 чаена лъжичка копър във всеки буркан.
Разпределете врящата течност между бурканите и веднага затворете с капачките. Обърнете бурканите с дъното нагоре и ги оставете да се накиснат на тъмно място за две до три седмици.
Независимо коя рецепта изберете, тайната на вкусните краставици е в свежите продукти и баланса на подправките. Приготвени с внимание, те ще запазят своя аромат и хрупкавост, за да ви радват през цялата година.