Бабите ги правят така: 4 златни рецепти за хрупкави мариновани краставици

08 август 2025, 15:12 часа 0 коментара
Съдържание:

Краставиците са един от най-любимите зеленчуци за зимнина – свежи, хрупкави и ароматни, те носят вкус на лято дори в най-студените дни. В тази статия ще откриете четири изпитани рецепти за приготвяне на туршии и мариновани краставици.

Рецепта 1: Туршия с копър

Съставки за шест еднолитрови буркана:

  • 3,5 кг краставици
  • 4 средно големи глави лук
  • 1 връзка копър
  • 6 чаени лъжички синапено семе
  • бял винен оцет
  • Вода
  • Сол

Приготвяне:

Сложете измитите краставици, нарязания лук, листата и цветовете от копър и синапените семена буркани. След това сварете оцета със сол и вода (1 част оцет на 2 части вода, 2 супени лъжици сол на литър вода).

Отстранете пяната, ако е необходимо, и залейте краставиците с горещата течност. Вместо сместа вода-оцет, можете да използвате и готов фикс за краставици, който в момента се предлага в магазините. Затворете бурканите херметически и оставете да къкри 30 минути на 90°C.

Рецепта 2: Бързи краставици (разклатени краставици) – не е необходимо готвене

Съставки за двама до трима души:

  • 2 краставици
  • 6 супени лъжици оцет
  • 1/2 чаена лъжичка сол
  • 2 чаени лъжички тръстикова захар или няколко капки течен подсладител
  • 1/2 ч.л. прясно смлян черен пипер
  • 2 ч.л. синапено семе
  • 2–3 супени лъжици пресен копър
  • 2 малки шалота

Приготвяне:

Обелете краставиците и ги почистете от семки, след което ги нарежете на хапки. Смесете останалите съставки и ги изсипете в буркан за консервиране. Добавете краставиците, затворете капака и разклатете добре. Поставете буркана в хладилник за поне 12 часа, за да се накисне, като разклащате от време на време.

Рецепта 3: Мариновани краставици

Съставки за четири еднолитрови буркана:

  • 2 кг краставици
  • 4 скилидки чесън
  • 4 стръка копър
  • 2 литра вода
  • 110 г сол
  • 4 лозови листа или 12 листа от вишна

Приготвяне:

Измийте краставиците обилно със студена вода, след което ги разпределете в почистените буркани и добавете 1 скилидка чесън, 1 стрък копър и 1 лозов лист или 3 листа от вишна във всеки буркан. Кипнете водата със солта (ако водата е много твърда, добавете една супена лъжица оцет, ако е необходимо).

Залейте краставиците с врящата подсолена вода, докато се покрият напълно, след което веднага затворете бурканите. Краставиците са готови след седем до десет дни. Отворете бурканите непосредствено преди консумация.

Рецепта 4: Мариновани краставици

Съставки за пет еднолитрови буркана:

  • 2 кг краставици
  • 800 мл лек оцет (бял балсамов или оцет по ваш вкус)
  • 1,2 л вода
  • 400 г захар
  • 3 супени лъжици сол
  • 4 ч.л. жълто синапено семе
  • 2 чаени лъжички черен пипер на зърна
  • 1 ч.л. бахар
  • 1 ч.л. плодове от хвойна
  • 1 голяма глава лук
  • 5 дафинови листа
  • 2 чаени лъжички сушен копър

Приготвяне:

Измийте добре краставиците и ги накиснете в подсолена вода за една нощ (появата на мехурчета е нормална). На следващия ден леко смелете хвойновите плодове, бахара, зърната черен пипер и синапените семена, докато люспите им се спукат.

Сложете оцета, захарта, солта и водата да заври, като добавяте краставиците на порции за по две минути всяка. Нарежете лука на кръгчета и ги наредете на пластове между краставиците в добре почистените буркани. Добавете 1 дафинов лист, 1 чаена лъжичка смлени подправки и 1/4 чаена лъжичка копър във всеки буркан.

Разпределете врящата течност между бурканите и веднага затворете с капачките. Обърнете бурканите с дъното нагоре и ги оставете да се накиснат на тъмно място за две до три седмици.

Независимо коя рецепта изберете, тайната на вкусните краставици е в свежите продукти и баланса на подправките. Приготвени с внимание, те ще запазят своя аромат и хрупкавост, за да ви радват през цялата година.

Цвета Господинова
Цвета Господинова Отговорен редактор
