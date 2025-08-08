Бабите ги правят така: 4 златни рецепти за хрупкави мариновани краставици

Краставиците са един от най-любимите зеленчуци за зимнина – свежи, хрупкави и ароматни, те носят вкус на лято дори в най-студените дни. В тази статия ще откриете четири изпитани рецепти за приготвяне на туршии и мариновани краставици.

Рецепта 1: Туршия с копър

Съставки за шест еднолитрови буркана:

Още: Оцет или олио? Ето какво наистина е най-подходящо за вкусен маринован чесън

3,5 кг краставици

4 средно големи глави лук

1 връзка копър

6 чаени лъжички синапено семе

бял винен оцет

Вода

Сол

Приготвяне:

Сложете измитите краставици, нарязания лук, листата и цветовете от копър и синапените семена буркани. След това сварете оцета със сол и вода (1 част оцет на 2 части вода, 2 супени лъжици сол на литър вода).

Отстранете пяната, ако е необходимо, и залейте краставиците с горещата течност. Вместо сместа вода-оцет, можете да използвате и готов фикс за краставици, който в момента се предлага в магазините. Затворете бурканите херметически и оставете да къкри 30 минути на 90°C.

Още: Превърни чесъна в деликатес: Топ 5 начина за бързо мариноване у дома

Рецепта 2: Бързи краставици (разклатени краставици) – не е необходимо готвене

Съставки за двама до трима души:

2 краставици

6 супени лъжици оцет

1/2 чаена лъжичка сол

2 чаени лъжички тръстикова захар или няколко капки течен подсладител

1/2 ч.л. прясно смлян черен пипер

2 ч.л. синапено семе

2–3 супени лъжици пресен копър

2 малки шалота

Приготвяне:

Още: Най-вкусният италиански доматен сос, който ще ви стане любим

Обелете краставиците и ги почистете от семки, след което ги нарежете на хапки. Смесете останалите съставки и ги изсипете в буркан за консервиране. Добавете краставиците, затворете капака и разклатете добре. Поставете буркана в хладилник за поне 12 часа, за да се накисне, като разклащате от време на време.

Рецепта 3: Мариновани краставици

Съставки за четири еднолитрови буркана:

2 кг краставици

4 скилидки чесън

4 стръка копър

2 литра вода

110 г сол

4 лозови листа или 12 листа от вишна

Още: Забравете за лимонадата: Тези 3 студени чая ще ви освежат в жегата

Приготвяне:

Измийте краставиците обилно със студена вода, след което ги разпределете в почистените буркани и добавете 1 скилидка чесън, 1 стрък копър и 1 лозов лист или 3 листа от вишна във всеки буркан. Кипнете водата със солта (ако водата е много твърда, добавете една супена лъжица оцет, ако е необходимо).

Залейте краставиците с врящата подсолена вода, докато се покрият напълно, след което веднага затворете бурканите. Краставиците са готови след седем до десет дни. Отворете бурканите непосредствено преди консумация.

Рецепта 4: Мариновани краставици

Още: Този домашен сок прави чудеса с мозъка, кожата и стомаха ви

Съставки за пет еднолитрови буркана:

2 кг краставици

800 мл лек оцет (бял балсамов или оцет по ваш вкус)

1,2 л вода

400 г захар

3 супени лъжици сол

4 ч.л. жълто синапено семе

2 чаени лъжички черен пипер на зърна

1 ч.л. бахар

1 ч.л. плодове от хвойна

1 голяма глава лук

5 дафинови листа

2 чаени лъжички сушен копър

Приготвяне:

Измийте добре краставиците и ги накиснете в подсолена вода за една нощ (появата на мехурчета е нормална). На следващия ден леко смелете хвойновите плодове, бахара, зърната черен пипер и синапените семена, докато люспите им се спукат.

Още: Малини в главната роля: 3 лесни рецепти, с които ще впечатлите всички

Сложете оцета, захарта, солта и водата да заври, като добавяте краставиците на порции за по две минути всяка. Нарежете лука на кръгчета и ги наредете на пластове между краставиците в добре почистените буркани. Добавете 1 дафинов лист, 1 чаена лъжичка смлени подправки и 1/4 чаена лъжичка копър във всеки буркан.

Разпределете врящата течност между бурканите и веднага затворете с капачките. Обърнете бурканите с дъното нагоре и ги оставете да се накиснат на тъмно място за две до три седмици.

Независимо коя рецепта изберете, тайната на вкусните краставици е в свежите продукти и баланса на подправките. Приготвени с внимание, те ще запазят своя аромат и хрупкавост, за да ви радват през цялата година.