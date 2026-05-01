Всичката Мара втасала, чуждата литература ни е проблем

Българското училищно образование има безспорно много проблеми и изучаването на чуждестранна литература принципно не е един от тях. Явно обаче има хора, които не споделят това виждане.

Защото от седмици в онлайн пространството се разпространява петиция, която настоява в начален етап на обучение в часовете по литература да се изучават само български произведения. Авторите ѝ искат премахване на чуждестранните произведения от програмата от 1 до 5 клас, което ще доведе до "укрепване на националното самосъзнание".

Винаги е впечатляващо да се види как на фона на цялата ситуация, в която родното образование е затънало в плаващи пясъци и бавно потъва към дъното, някой проявява неочаквана оригиналност и решава, че най-големият проблем е, че на брега растат палми. Примерно.

А истинските проблеми?

Как някой не се сети да направи петиция срещу чумата на функционалната неграмотност, с която сами си заразяваме децата? В момента, в който те бъдат ограмотени, матрицата за малко мислене и много възпроизвеждане се задейства. Виждали ли сте учебната тетрадка на децата си към първата им читанка? Тестови въпроси, затворени отговори, картинки, преписване и много малко възможност за свободен размисъл върху текста. Много малко стимулиране на осмислянето и свободния анализ.

Някой сети ли се да направи петиция срещу мултимедията, ползвана по всички предмети повсеместно? Защото анимациите масово забавляват децата ни, не ги правят по-умни.

Някой сети ли се да направи петиция срещу усложнените учебни програми? В малките класове се учат неща от горен курс, а в горен курс - материал за университет. И резултатите са потресаващи. Родителите започваме да се затрудняваме с математиката още в 3 клас, а в 5-и с внезапното усложняване на материала много семейства са пред ритуално самоубийство.

Някой сети ли се да направи петиция срещу формата на Националните външни оценявания - този спорадичен и кампаниен източник на колосален стрес и още по-колосален разход за частни уроци?

Сети ли се някой да направи петиция срещу чудовищния проблем с дисциплината на днешните ученици, подхранван от това, че административно учителите имат много малко права и инструменти за противодействие?

Друго е важно

Национално самосъзнание не се изгражда на поход срещу "Пипи Дългото чорапче". Децата ни няма да станат по-добри българи, ако учат само Вазов. Най-малкото, защото 70% от тях и да го учат, няма да разберат нищо. Но основно, защото националното самосъзнание не е функция на учебната програма, а на възпитанието и личния пример.

Децата могат да рецитират "Питат ли ме де зората" до откат. Когато вкъщи обаче им се обяснява как от тая държава нищо не става, а на половината родителите им не са ги завели нито веднъж в изборна секция, следващото поколение няма да е по-съзнателно от настоящето.

Националното самосъзнание личи по избирателната активност и по честотата и мащаба на протестите в една държава. Не по списъка с книги за лятната ваканция. Когато обаче позволяваме подобни псевдопроблеми да ни занимават, губим фокус от наистина важните промени, които трябва да се случат.

Автор: Десислава Любомирова