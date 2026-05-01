Апокалипсисът в Туапсе продължава с епизод №4: Украйна отказва да спре (ВИДЕО)

Украинските нападения с дронове срещу руския черноморски град Туапсе в последния около половин месец се превърнаха в минисериал. През нощта на 30 април срещу 1 май морският терминал беше атакуван от дронове за четвърти път през последните седмици и отново избухна пожар, обяви оперативният щаб на Краснодарския край. "Няма жертви, а аварийните служби работят на място. За гасенето на пожара са мобилизирани общо 128 души и 41 единици техника, включително от руското Министерство на извънредните ситуации", се казва в изявлението.

Предишните атаки по петролната инфраструктура в Туапсе доведоха до огромно нефтено петно: Сателитите показаха: Нефтеното петно от Туапсе приближава двореца на Путин в Геленджик (СНИМКИ).

Атакуван е нефтопреработвателният завод

Украинският мониторингов канал Supernova+ пише, че под нападение е попаднал и нефтопреработвателният завод - освен морският терминал. Имало е попадения, последвани от малки пожари, добави източникът.

Гори поне един резервоар, колона от пожарни коли се движи от нефтопреработвателния завод, а в централната част на града има пълно прекъсване на електрозахранването и интернетът не работи, добавя каналът.

Към момента няма нито дума от губернатора на Краснодарския край Вениамин Кондратиев.

Междувременно се появиха кадри от окупирания от руснаците украински град Мелитопол в Запорожка област, където е бил подпален склад.

А губернаторът на Белгородска област на Русия пише, че двама тийнейджъри са загинали в резултат на украинска атака. "В село Вовча Александровка дрон на украинските въоръжени сили умишлено атакува мотоциклет, на който се возеха двама младежи на 18 и 15 години... Пред тях имаше цял живот, но врагът го отне хладнокръвно и жестоко. Момчетата са загинали на място от раните си“, твърди Гладков.

Украйна засегна и руските дронове

Украински дронове нанесоха удар и по ключов руски комплекс за разработка на дронове в окупираната Запорожка област, като нанесоха щети на множество съоръжения, съобщи на 30 април 413-ти полк от Силите за безпилотни системи на Украйна. Атаката, публикувана под формата на видео в социалните медии, е нанесла удар по съоръженията на Центъра за специални цели „БАРС-Сармат“, част от руските сили за безпилотни системи, разположен на неуточнено място в региона, край брега на Азовско море.

Според полка центърът „БАРС-Сармат“, създаден през 2024 г., служи като ключов комплекс за разработването на руски дронове, роботизирани и електронни системи за водене на война, както и командно-комуникационно оборудване. При атаката са потвърдени щети по множество цехове в центъра, които оборудват и произвеждат технологии, включително дронове и безпилотни наземни превозни средства. Полкът не уточни кога точно е била проведена атаката. Пълният мащаб на нанесените щети не е ясен към този момент.

— RAID | 413 Regiment USF (@Raid_413) April 30, 2026

Русия атакува Одеса

Руските сили пък предприеха нападение срещу Одеска област. Според ръководителя на военната администрация на града в Одеса е избухнал пожар в 16-етажна сграда. Има щети и по друга висока сграда, като пожарът е избухнал на 11-ия и 12-ия етаж. Няма данни за жертви, но двама души са били ранени.

Местните власти съобщиха, че руските сили са атакували и пристанищната инфраструктура в района на Измаил, близо до румънската граница - на река Дунав.

"25 души, сред които 2 деца, получиха психологическа помощ от психолози на Държавната служба за извънредни ситуации (ДСНС) тази нощ вследствие на руските атаки срещу Одеса и областта. Руснаците нанесоха удари по жилищни квартали и пристанището. В Одеса, в резултат на ударите, в 16-етажна сграда е разрушен апартамент и е пламнал покривът. В друга висока сграда огънят е обхванал 12-ия етаж. Двама души са получили наранявания. В областта, в резултат на действията на руснаците, са повредени обекти от пристанищната инфраструктура. На място са работили всички спешни служби", съобщиха от ДСНС.

През нощта Русия атакува Украйна с 210 дрона, около 140 от които "Шахед". Според Военновъздушните сили на страната 190 дрона са били свалени или неутрализирани с електронно заглушаване, а 20 атакуващи безпилотни летателни апарата са поразили 14 места. Отломки от свалени дронове са паднали в 10 района.