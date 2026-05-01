Доказано: Първата измама в играта “Кой съм аз“ е факт! (ВИДЕО)

Случвало ли ви се е да бъдете измамени, но да не разберете навреме? Виждате го с очите си, но вече е твърде късно. Няма какво да направите. Е, това преживяха спортните журналисти Стефан Йорданов, Бойко Димитров, Янко Станчев и Николай Илиев в последния епизод на “Точно попадение“. Най-новото издание на предаването се отличаваше с две неща. И двете свързани с един човек – Джем Юмеров. Първо, той беше петият човек в студиото, като това беше и първият епизод с толкова участници. И второ – той беше автор на първата доказана измама в играта “Кой съм аз“.

Кой вкара един от головете на финала в Шампионска лига?

В този специален епизод, играта “Кой съм аз“ беше по-напечена от всякога. Стефан, Бойко, Джем, Янко и Николай трябваше да познават кой играч е отбелязал даден гол. На екрана се показваха надпреварата, сезона и датата, на която е вкаран гола. Както и срещата, крайният резултат, минутата и другите голмайстори от мача. За петимата журналисти оставаше само да отгатнат едно скрито име. Играта започна със скорошен мач – последния финал на Шампионска лига между ПСЖ и Интер, завършил при резултат 5:0 в полза на парижани.

Джем видя отговорите и веднага “позна“

На екрана се виждаха имената на 3-ма от 4-мата голмайстори. Мистериозният футболист беше отбелязал попадението си в 73-тата минута. Първи се пробва Стефан с Осман Дембеле, но не улучи. Последва го Янко с Гонсало Рамош, но и той не беше прав. И тук дойде измамата. На камерата ясно си личи как Джем поглежда за отговорите и веднага след това дава верния отговор – Хвича Кварацхелия. Но никой от събеседниците му не успя да го хване. Джем отпразнува точката все едни нищо не се е случило и играта продължи.

Кои бяха другите мистериозни голмайстори в играта? Познаха ли Стефан, Бойко, Джем, Янко и Николай кой българин е вкарал 2 гола за националния отбор срещу Нидерландия през 2017 г.? И успя ли Джем да вземе победата с измама? Отговорите на всички тези въпроси можете да намерите в последния епизод на “Точно попадение“ в YouTube:

