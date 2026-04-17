Златиста херинга с картофи и копър в лек кремообразен сос

Запечена до златиста коричка и сервирана в копърен сос от сметана, горчица и лимон, херингата лесно може да се превърне в звездата на трапезата ви. Шеф Виктор Ангелов представя авторска рецепта за нея, като част от кулинарната рубрика на BILLA и доказва, че най-вкусните ястия не изискват часове в кухнята, сложни продукти и подготовка.

Необходими продукти:

2 броя прясно филе херинга

3 броя среден картоф (сварен)

120 мл готварска сметана

1 ч.л. горчица

1 ч.л. лимонов сок

черен пипер

сол на вкус

пресен копър (щедро нарязан)

1 с.л. масло или зехтин

Начин на приготвяне

Подготовка на рибата: Почисти и обезкости херингата. Нарежи я на по-едри хапки. Подсуши леко. Запечатване на херингата: Загрей мазнината в тиган на среден огън. Добави парчетата херинга и ги запечи по 2–3 минути от всяка страна, докато получат леко златиста коричка. Извади ги временно. Подготовка на картофите: Свари картофите до готовност, обели ги и ги нарежи на едри кубчета. Приготвяне на соса: В същия тиган налей сметаната и добави горчицата и лимоновия сок. Разбъркай и остави да къкри 2–3 минути, докато стане леко кремообразен сос. Овкуси със сол и черен пипер. Комбиниране: Добави картофите в соса и разбъркай внимателно. След това върни херингата и смеси леко, така че парчетата да останат цели. Сервиране: Поръси обилно с пресен копър и сервирай веднага, докато ястието е топло, а сосът лек и кремообразен.

Добър апетит!