Златиста херинга с картофи и копър в лек кремообразен сос

17 април 2026, 8:00 часа 0 коментара
Снимка: BILLA
Запечена до златиста коричка и сервирана в копърен сос от сметана, горчица и лимон, херингата лесно може да се превърне в звездата на трапезата ви. Шеф Виктор Ангелов представя авторска рецепта за нея, като част от кулинарната рубрика на BILLA и доказва, че най-вкусните ястия не изискват часове в кухнята, сложни продукти и подготовка.

Необходими продукти:

  • 2 броя прясно филе херинга
  • 3 броя среден картоф (сварен)
  • 120 мл готварска сметана
  • 1 ч.л. горчица
  • 1 ч.л. лимонов сок
  • черен пипер
  • сол на вкус
  • пресен копър (щедро нарязан)
  • 1 с.л. масло или зехтин

Начин на приготвяне

  1. Подготовка на рибата: Почисти и обезкости херингата. Нарежи я на по-едри хапки. Подсуши леко.
  2. Запечатване на херингата: Загрей мазнината в тиган на среден огън. Добави парчетата херинга и ги запечи по 2–3 минути от всяка страна, докато получат леко златиста коричка. Извади ги временно.
  3. Подготовка на картофите: Свари картофите до готовност, обели ги и ги нарежи на едри кубчета.
  4. Приготвяне на соса: В същия тиган налей сметаната и добави горчицата и лимоновия сок. Разбъркай и остави да къкри 2–3 минути, докато стане леко кремообразен сос. Овкуси със сол и черен пипер.
  5. Комбиниране: Добави картофите в соса и разбъркай внимателно. След това върни херингата и смеси леко, така че парчетата да останат цели.
  6. Сервиране: Поръси обилно с пресен копър и сервирай веднага, докато ястието е топло, а сосът лек и кремообразен.

Добър апетит!

 

Антон Иванов Отговорен редактор
BILLA
Още от Рецепти
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес