Златиста херинга с картофи и копър в лек кремообразен сос

Запечена до златиста коричка и сервирана в копърен сос от сметана, горчица и лимон, херингата лесно може да се превърне в звездата на трапезата ви. Шеф Виктор Ангелов представя авторска рецепта за нея, като част от кулинарната рубрика на BILLA и доказва, че най-вкусните ястия не изискват часове в кухнята, сложни продукти и подготовка.
Необходими продукти:
- 2 броя прясно филе херинга
- 3 броя среден картоф (сварен)
- 120 мл готварска сметана
- 1 ч.л. горчица
- 1 ч.л. лимонов сок
- черен пипер
- сол на вкус
- пресен копър (щедро нарязан)
- 1 с.л. масло или зехтин
Начин на приготвяне
- Подготовка на рибата: Почисти и обезкости херингата. Нарежи я на по-едри хапки. Подсуши леко.
- Запечатване на херингата: Загрей мазнината в тиган на среден огън. Добави парчетата херинга и ги запечи по 2–3 минути от всяка страна, докато получат леко златиста коричка. Извади ги временно.
- Подготовка на картофите: Свари картофите до готовност, обели ги и ги нарежи на едри кубчета.
- Приготвяне на соса: В същия тиган налей сметаната и добави горчицата и лимоновия сок. Разбъркай и остави да къкри 2–3 минути, докато стане леко кремообразен сос. Овкуси със сол и черен пипер.
- Комбиниране: Добави картофите в соса и разбъркай внимателно. След това върни херингата и смеси леко, така че парчетата да останат цели.
- Сервиране: Поръси обилно с пресен копър и сервирай веднага, докато ястието е топло, а сосът лек и кремообразен.
Добър апетит!