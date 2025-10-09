Два есенни десерта с тиква, които превзеха интернет - ето защо

Ако ви се хапва нещо с тиква, когато сте в движение, това е закуската за вас! Това са перфектни малки лакомства, които да носите със себе си, когато ви връхлети глад... освен това, те са пълни със супер полезни съставки!

Рецепта за енергийни хапки с тиква

Съставки, от които се нуждаете за перфектни енергийни хапки с тиква

15 фурми, без костилки

1/2 чаша орехи

1/2 чаша пекан

1/2 чаша тиквено пюре

2 супени лъжици семена от чиа или конопени семена

1 супена лъжица кленов сироп

1 чаена лъжичка канела

1/2 чаша кокос, неподсладен (Ако не сте фен на кокоса, използвайте смес от канела и какао на прах... също толкова вкусно)

Как да приготвим перфектни енергийни хапки с тиква, стъпка по стъпка

Смесете всички съставки с изключение на кокоса в кухненския робот. Охладете сместа за 1-2 часа. След това ги оформете на топчета с диаметър 2,5 см и ги оваляйте в кокос.

Хранителна информация за една хапка:

Калории: 110

Въглехидрати: 15 г

Мазнини: 5 г

Протеини: 2 г

Натрий: 2 мг

Захар: 12 г

Рецепта за бисквити с тиква и сирене фета

Тези бисквити са невероятно вкусни и наистина умен начин да използвате тиква. Сладостта на тиквата перфектно допълва соленото сирене фета. Не бихте могли да намерите по-перфектна гарнитура към есенни супи и яхнии, но и сами по себе си са невероятни!

Съставки, от които се нуждаете за бисквити с тиква, подправки и сирене фета

2 чаши брашно (можете да използвате и безглутеново)

1 чаена лъжичка ксантанова гума или гума гуар (ако вече не е добавена във вашето брашно)

1 супена лъжица плюс 1 чаена лъжичка бакпулвер

1 чаена лъжичка сол

1 чаша кокосово мляко, плюс още за намазване

1/2 чаша зехтин

90-110 грама сирене фета

Подправки по ваш вкус

Как да приготвим бисквити с тиква и фета сирене

Загрейте фурната до 230°C. Постелете тава за печене с хартия за печене.

В голяма купа смесете брашното, гумата, бакпулвера и солта. Разбъркайте добре, за да се смесят съставките. Добавете кокосовото мляко и зехтина и разбъркайте, докато получите гъста смес. Добавете сирене фета и подправки към вече получената смес.

С помощта на мерителна чаша с вместимост 1/4 чаша, разпределете тестото върху тавата за печене. Намажете бисквитите с кокосово мляко. Печете 12-15 минути или докато бисквитите станат златистокафяви. Сервирайте топли.

Хранителна информация

Общо калории: 2225

Общо въглехидрати: 225 г

Общо мазнини: 124 г

Общо протеини: 21 г

Общо натрий: 111 мг

Общо захари: 1 г

В крайна сметка тези бисквити с тиква, подправки и сирене фета са не само изключително вкусни, но и впечатляващо лесни за приготвяне. Те съчетават в себе си аромата на есента с неповторимата текстура на прясно изпечено тесто и леко соления вкус на фета сиренето. Резултатът е топло, златисто удоволствие, което ухае на уют и домашна кухня. Освен че са чудесна гарнитура към сезонни ястия, тези бисквити могат да се превърнат и в звездата на масата – особено когато се сервират още топли, с малко масло или допълнителна поръска от сирене.

Независимо дали ги приготвяте за специален повод или просто за да внесете есенно настроение у дома, тези бисквити са гарантиран успех. Те са подходящи както за хора, които избягват глутена, така и за всички, които обичат нови вкусови комбинации. Опитайте ги веднъж и със сигурност ще се превърнат в любима рецепта, към която ще се връщате всяка есен.