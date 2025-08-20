Как най-лесно се почистват бланширани скариди?

Готвенето на скариди е толкова лесно, че ще ви хареса. Този морски протеин се предлага целогодишно в цялата страна. Времето за готвене е невероятно бързо, което означава, че можете да разчитате на скариди, за да си приготвите вечеря на масата. Но много рецепти за скариди имат една неприятна стъпка: премахване на тъмните нишки, които минават по гръбнака на скаридата.

Какво означава изкормване?

Това е важен, макар и леко подвеждащ въпрос. Да „изкормиш“ скарида означава да премахнеш черната линия по гърба на скарида. Така че това, което всъщност премахваш, не са кръвоносните съдове на скарида, а червата ѝ. Повечето хора правят това, за да избегнат консумацията на това, което вече е в скаридата. Но това също повдига въпроса: наистина ли е необходимо изкормването? Ще навреди ли пропускането на тази стъпка в процеса на готвене на скариди на човека, за когото ги готвя, или ще направи готовото ястие по-малко вкусно?

Хитът на сезона: зелена салата със скариди

Кой е най-лесният начин за почистване на скаридите?

Въпреки че много продавачи на морски дарове предлагат скариди, които вече са обелени и изкормени. Готвачи обаче съветват да не се купуват такия, защото често се налага да платите повече, за да ви почистят скаридите. Макар че това е удобно, нямате контрол върху това колко внимателно се борави със скаридите. Независимо дали са сурови или бланширани с черупки, почистването на скаридите у дома изисква прост набор от стъпки:

1. Ако рецептата ви изисква скариди с опашки в черупката, задръжте скаридата в едната си ръка и здраво стиснете опашката между показалеца и палеца си. С другата си доминираща ръка преместете леко черупката отляво надясно, докато усетите, че се чупи от двете страни. Това ще отдели черупката, покриваща тялото, от черупката, покриваща опашката. Ако рецептата ви изисква детайлизиране на скаридите, можете да пропуснете тази стъпка и да ги детайлизирате в следващата стъпка.

Забравете гумените скариди: Ето как да ги приготвите като шеф-готвач

2. Дръжте черупката и тялото между палците си. След като върхът на палеца ви е под черупката, повдигнете го и издърпайте черупката от тялото. Това може да се направи наведнъж, но вероятно ще трябва да продължите този процес, докато всички черупки не изчезнат, оставяйки само покритата с черупката опашка. Не забравяйте малката плувка отдолу!

3. В малко вероятния случай, че вашата рецепта изисква скариди с черупката и отстранени вени, например ако скаридите са били сварени с черупката, вземете малка ножица и направете разрез по гръбначния стълб на черупката. Това ще разкрие червата на скарида, като същевременно ще запази черупката непокътната.

4. Дръжте обелената скарида между палеца и пръстите си, с главата нагоре, а гръбначният стълб към вас. Трябва да видите червата да излизат от горната част на главата на скаридата. С върха на остър нож за белене внимателно прокарайте острието по цялата външна извивка на гърба на скаридата. Уверете се, че разрезът е достатъчно дълбок, за да достигне до самите черва (около ⅛ от пътя). Ако се притеснявате да използвате ножове, поставете скаридата върху дъска за рязане с ръце отгоре (сякаш правите геврек) или опитайте да използвате кухненски ножици с късо острие.

5. Вземете скаридите с ръце или ги поставете върху дъска за рязане и използвайте върха на нож, за да остържете опашката им. Отрежете долната част на опашката на скаридата или там, където опашката може да е открита.

Как се приготвят известните скариди саганаки по гръцки

И така, успешно сте обелили скаридите си. Можете да започнете да готвите веднага оттук, но готвачите имат по-добра идея. След като почистите скаридите от жилки, поръсете с малко сол и ги натъркайте. Посолете, изплакнете и подсушете. Всичко е за 10 секунди, което е супер бързо. Солта връща част от вкуса на морските дарове и също така прави месото по-твърдо.

Ами джаджите и устройствата?

За всяка леко досадна кухненска задача има устройство, което ще я свърши вместо вас. Има устройства за плот като Shrimp Butler, предназначени за бърза обработка на големи количества скариди, и по-малки, по-елегантни инструменти. Но шеф готвачите предпочитат да чистят с инструменти, специално предназначени за приготвяне на скариди. Всъщност, с малко практика, тези инструменти могат да свършат всяка задача, която обикновен нож за белене или ръцете ви не могат – и по-добре.