Как се приготвя хачапури на тиган

Хачапури на тиган е бърз начин да получите онзи богат вкус на топло, млечно хлебче без да включвате фурната. Номерът е в правилно замесено тесто и плънка с балансирани сирена. В следващите редове ще научите как да постигнете нежна вътрешност, златиста коричка и аромат, който събира всички около масата.

Какво е хачапури и защо на тиган?

Класическите грузински варианти имат различни форми, но най-подходящ за тиган е плоският, затворен хачапури, подобен на имерули. Той се пече директно върху загрят съд и се обръща веднъж. Тази техника е удобна, когато нямате време за дълго втасване или печене – достатъчно е равномерен огън и широк тиган.

Необходими продукти (за 4 средни хачапури)

За тестото (бърз вариант без мая):

350 г брашно, плюс още за разточване

200 г кисело мляко

1 яйце

1 ч. л. сода бикарбонат

½ ч. л. сол

2 с. л. олио

За плънката:

250 г сирене (по-вкусно е смес овче и краве)

150 г кашкавал, настърган

1 яйце

1-2 с. л. кисело мляко (за сочност)

черен пипер, щипка сушена мащерка (по желание)

30 г масло за намазване след изпичане

1-2 с. л. олио за тигана

Подготовка на тестото

В купа смесете киселото мляко и содата, изчакайте минута да шупне. Прибавете яйцето, солта и олиото, после добавяйте брашното на части. Замесете меко, нелепкаво тесто – ако е нужно, посипвайте леко с брашно. Оставете го да отпочине 10-15 минути, докато приготвите плънката. Кратката почивка прави разточването по-лесно и намалява свиването на корите.

Плънка със смес от сирена

Натрошете сиренето и го смесете с кашкавала. Добавете яйцето, киселото мляко и черен пипер. Търсите гъста, но сочна смес, която да се разстила равномерно. Ако сиренето е по-солено, не добавяйте допълнителна сол. Билките са по желание – щипка мащерка подчертава млечния вкус, без да доминира.

Оформяне и разточване

Разделете тестото на 4 еднакви топки. Разточете първата на кръг с диаметър около 18-20 см. В средата сложете ¼ от плънката. Прехвърлете краищата към центъра като плик, прищипете добре и обърнете „шевът“ надолу. Разточете внимателно до плоска пита с дебелина около половин сантиметър. Повторете с останалите топки, като пазите оформените питки покрити с чиста кърпа.

Печене на тиган - температура и време

Загрейте широк незалепващ или чугунен тиган на умерен огън и го намажете с тънък слой олио. Поставете първата пита и печете 3-4 минути, докато се покажат златисти петна. Обърнете с шпатула и печете още 3-4 минути. При нужда намалете огъня – целта е равномерен загар и разтопена плънка. Преместете върху решетка, намажете с тънък слой масло и продължете с останалите.

Вариации и идеи за плънка

Три сирена: сирене, кашкавал и моцарела за по-разтопен център.

Зеленина: добавете ситно нарязан спанак или пресен лук (добре отцедени).

С яйца: класическият жълтък в средата е ефектен, но на тиган се поднася върху разрязаната пита, за да не се разтича.

Със заквасена сметана: заменете киселото мляко в плънката с лъжица сметана за по-нежен вкус.

Полезни съвети за сигурен резултат

Работете с добре подсушени сирена – излишната влага прави плънката водниста. Не пестете почивката на тестото: дори 10 минути променят еластичността. Ако плънката се показва при разточване, прищипете дупчицата и посипете леко с брашно. Не препълвайте тигана – печете по една пита, за да запазите стабилна температура. За по-хрупкава коричка завършете с кратко печене на по-силен огън, но без да изгаряте повърхността.

С какво да поднесете?

Хачапури на тиган е пълноценно ястие сам по себе си. Поднесете с домати, краставици и пресни билки, с айрян или кисело мляко. За по-празничен вид добавете парченца масло върху топлата пита и поръсете с малко сусам или шарена сол. Ястието е чудесно и за закуска, и за бърза вечеря.

С простичко тесто без мая, правилна плънка и умерен огън получавате гъвкава рецепта, която може да променяте според наличните продукти. Тайната е в баланса: мека вътрешност, златист загар и щедра, ароматна плънка. След няколко опита ще откриете своето перфектно съотношение и време на печене – и ще го повтаряте с удоволствие.

Успех и добър апетит!