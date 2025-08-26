Как се приготвя хачапури на тиган

Хачапури на тиган е бърз начин да получите онзи богат вкус на топло, млечно хлебче без да включвате фурната. Номерът е в правилно замесено тесто и плънка с балансирани сирена. В следващите редове ще научите как да постигнете нежна вътрешност, златиста коричка и аромат, който събира всички около масата.
Какво е хачапури и защо на тиган?
Класическите грузински варианти имат различни форми, но най-подходящ за тиган е плоският, затворен хачапури, подобен на имерули. Той се пече директно върху загрят съд и се обръща веднъж. Тази техника е удобна, когато нямате време за дълго втасване или печене – достатъчно е равномерен огън и широк тиган.
Необходими продукти (за 4 средни хачапури)
За тестото (бърз вариант без мая):
- 350 г брашно, плюс още за разточване
- 200 г кисело мляко
- 1 яйце
- 1 ч. л. сода бикарбонат
- ½ ч. л. сол
- 2 с. л. олио
За плънката:
- 250 г сирене (по-вкусно е смес овче и краве)
- 150 г кашкавал, настърган
- 1 яйце
- 1-2 с. л. кисело мляко (за сочност)
- черен пипер, щипка сушена мащерка (по желание)
- 30 г масло за намазване след изпичане
- 1-2 с. л. олио за тигана
Подготовка на тестото
В купа смесете киселото мляко и содата, изчакайте минута да шупне. Прибавете яйцето, солта и олиото, после добавяйте брашното на части. Замесете меко, нелепкаво тесто – ако е нужно, посипвайте леко с брашно. Оставете го да отпочине 10-15 минути, докато приготвите плънката. Кратката почивка прави разточването по-лесно и намалява свиването на корите.
Плънка със смес от сирена
Натрошете сиренето и го смесете с кашкавала. Добавете яйцето, киселото мляко и черен пипер. Търсите гъста, но сочна смес, която да се разстила равномерно. Ако сиренето е по-солено, не добавяйте допълнителна сол. Билките са по желание – щипка мащерка подчертава млечния вкус, без да доминира.
Оформяне и разточване
Разделете тестото на 4 еднакви топки. Разточете първата на кръг с диаметър около 18-20 см. В средата сложете ¼ от плънката. Прехвърлете краищата към центъра като плик, прищипете добре и обърнете „шевът“ надолу. Разточете внимателно до плоска пита с дебелина около половин сантиметър. Повторете с останалите топки, като пазите оформените питки покрити с чиста кърпа.
Печене на тиган - температура и време
Загрейте широк незалепващ или чугунен тиган на умерен огън и го намажете с тънък слой олио. Поставете първата пита и печете 3-4 минути, докато се покажат златисти петна. Обърнете с шпатула и печете още 3-4 минути. При нужда намалете огъня – целта е равномерен загар и разтопена плънка. Преместете върху решетка, намажете с тънък слой масло и продължете с останалите.
Вариации и идеи за плънка
Три сирена: сирене, кашкавал и моцарела за по-разтопен център.
Зеленина: добавете ситно нарязан спанак или пресен лук (добре отцедени).
С яйца: класическият жълтък в средата е ефектен, но на тиган се поднася върху разрязаната пита, за да не се разтича.
Със заквасена сметана: заменете киселото мляко в плънката с лъжица сметана за по-нежен вкус.
Полезни съвети за сигурен резултат
Работете с добре подсушени сирена – излишната влага прави плънката водниста. Не пестете почивката на тестото: дори 10 минути променят еластичността. Ако плънката се показва при разточване, прищипете дупчицата и посипете леко с брашно. Не препълвайте тигана – печете по една пита, за да запазите стабилна температура. За по-хрупкава коричка завършете с кратко печене на по-силен огън, но без да изгаряте повърхността.
С какво да поднесете?
Хачапури на тиган е пълноценно ястие сам по себе си. Поднесете с домати, краставици и пресни билки, с айрян или кисело мляко. За по-празничен вид добавете парченца масло върху топлата пита и поръсете с малко сусам или шарена сол. Ястието е чудесно и за закуска, и за бърза вечеря.
С простичко тесто без мая, правилна плънка и умерен огън получавате гъвкава рецепта, която може да променяте според наличните продукти. Тайната е в баланса: мека вътрешност, златист загар и щедра, ароматна плънка. След няколко опита ще откриете своето перфектно съотношение и време на печене – и ще го повтаряте с удоволствие.
Успех и добър апетит!