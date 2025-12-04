Лионел Меси каза кой е най-добрият треньор в света и го определи като "уникален"

8-кратният носител на "Златната топка" Лионел Меси определи Пеп Гуардиола за най-добрия треньор в света и го нарече "уникален". Нападателят на Интер Маями, който е считан за най-добрия футболист в историята, смята, че Гуардиола е променил европейския футбол - първо в Испания, а после и в Германия и Англия. Меси е на мнение, че има нещо специално в Гуардиола, което го прави по-различен от останалите невероятно добри треньори в световния футбол.

Меси: "Гуардиола е най-добрият треньор в света"

"За мен Гуардиола е уникален. Има невероятно добри треньори, но има нещо специално в него. За мен той е най-добрият. Що се отнася до виждането на ситуацията, подготовката за мач и комуникацията с играчите, той е невероятно фокусиран. Той е най-добрият и имахме късмета да го имаме в Барселона. Той се сработи с нашите играчи и всичко се получи перфектно за това, което той планираше, за всичко, което постигнахме", каза Меси, цитиран от ESPN.

"Той отиде в други клубове и продължи да печели. Не ставаше дума само за победа, а за това как играят отборите му. Той го направи в Байерн, въпреки че не успя да спечели Шампионската лига с тях, но успя да промени начина, по който играят в Германия. Същото се случи и в Англия със Сити; той промени правилата на лигата", добави още аржентинецът.

След като напусна Барселона, където беше треньор в продължение на четири години (2008-2012), Гуардиола стана старши треньор на Байерн за три сезона (2013-2016). От 2016 г. той е начело на Манчестър Сити, с който успя да спечели 18 трофея.

