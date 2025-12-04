В Индия почетоха Путин като божество, европейците ползват Моди като жокер за Украйна (ВИДЕО)

Индийци се събраха по улиците за религиозни благословии за руския диктатор Владимир Путин преди официалната му визита в южноазиатската страна. Кадри от Варанаси на левия бряг на река Ганг показаха поклонници, които запалиха свещи и пееха молитви, докато изпълняваха традиционния ритуал аарти (преклонение пред боговете) пред рамка с фотография на Путин. Жените изгаряха тамян и свиреха религиозна музика, която обикновено се използва за индуистки церемонии, докато местните жители развяваха индийски знамена.

As Putin is about to land in India for his first visit since launching the full-scale invasion of Ukraine. The red carpet is out: flags, banners, even religious ceremonies. Despite US pressure, Delhi keeps doing defense deals with Moscow, reportedly including a $2B submarine… https://t.co/AlHMaV2Yg1 pic.twitter.com/VYKtjcsgjk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 4, 2025

Проявата на почит дойде в деня 4 декември, когато Путин започна двудневна визита, от която се очаква да доведе до няколко нови споразумения в областта на отбраната с Индия. Диктаторът вече кацна в Ню Делхи и бе посрещнат от индийския премиер Нарендра Моди.

Благословията за диктатора, който води кървава война в Украйна, се състоя във Варанаси - избирателния район на Моди, който ще бъде домакин на Путин на частна вечеря. Това е жест в отговор на посещението на Моди в Москва миналата година.

Още: Защо Путин отива при Нарендра Моди в Индия?

Транспаранти и снимки на Моди и Путин по индийските улици, викове "Да живее Путин"

На други места бяха окачени транспаранти с надпис „Да живее приятелството между Индия и Русия“ заедно с изображения на двамата лидери, които си стискат ръцете.

По улиците тълпи от хора скандираха „Да живее президентът Путин“. В социалните мрежи се разпространяват изображения, които представят руския диктатор като индуистко божество.

Връзките на Индия с Русия датират от десетилетия, като корените им са в политиката на Студената война и дълбокото сътрудничество в областта на отбраната и енергетиката. Това е първото посещение на Путин там след нахлуването в Украйна и идва в момент, в който САЩ продължават да оказват натиск върху Ню Делхи да спре да купува руски петрол.

Още: Песков: Спадът на руския петрол за Индия е само временен

NOW: Putin arrives in India.



Modi welcomes him. pic.twitter.com/Jf5fdja47M — Clash Report (@clashreport) December 4, 2025

Сделка за руска подводница за 2 милиарда долара?

Още преди Путин да кацне, имаше информации, че Индия е сключила сделка за 2 милиарда долара за руска подводница, чиято доставка се очаква в рамките на две години, съобщиха официални лица пред Bloomberg.

Индия стана най-големият купувач на петрол от Русия по море след нахлуването в Украйна, въпреки че рафинериите спряха новите поръчки миналия месец след санкциите на САЩ срещу големите руски енергийни компании "Лукойл" и "Роснефт".

Още: Ще дойдат ли индийски войски в Русия? Държавната дума одобри военното споразумение с Индия

Путин все още слуша Моди - може ли Индия да помогне на Украйна?

Европейските дипломати в Ню Делхи тихо призоваха Индия да използва влиянието си върху Кремъл, за да помогне за прекратяването на войната. Те твърдят, че Моди е един от малкото лидери, които Путин все още „слуша“, пише The Telegraph.

Indian PM Modi is at the Delhi airport to personally welcome Russian President Putin.



A very rare event, but these two leaders really like each other. Plus, this visit can lead to huge deals and long-term strategic agreements between Russia and India. pic.twitter.com/Wql01Cw6tY — S.L. Kanthan (@Kanthan2030) December 4, 2025

Британски, германски и френски посланици наскоро написаха съвместна статия в The Times of India, в която осъждат действията на Русия в Украйна.

Полският държавен секретар Влодслав Теофил Бартошевски се присъедини към тези призиви в интервю за The Indian Express: „Много се надявам, че премиерът Моди ще каже на Путин: „Слушайте, г-н президент, може би трябва да подпишете мирното споразумение с Украйна, защото този конфликт не е в наш интерес, не е във ваш интерес и не е в интерес на никого другиго"".

„Путин обръща внимание на това, което му казва премиерът Моди.“

Още: Индия одобри закупуването от Русия на ракети С-400 за над 1 млрд. долара