Кой знае какво е кубинска баклава? Ето как се прави

Кубинската баклава е модерен, сладък хибрид: познатата ни слоеста баклава, но с тропически характер от гуава и щипка лайм. Въпросът е как да съчетаем фината хрупкавост на корите със сочна, ароматна плънка, без десертът да стане тежък. В следващите редове даваме ясни пропорции и стъпки за надежден резултат у дома.

Какво представлява „кубинската“ версия?

Идеята тръгва от кубинските сладкиши с гуава и крем сирене, познати в пекарните на Хавана и Маями. В тази версия използваме кори за баклава, но заменяме част от ядките с тънки ленти паста от гуава и нежно крем сирене. Сиропът е лек, с цитрусова нотка и капка ром по желание. Получава се балансирана сладост, в която гуава, ядки и масло се срещат в хрупкава, карамелена коричка.

Как се приготвя известната кубинска баклава?

Необходими продукти

За плънката и корите:

300-350 г кори за баклава

180 г разтопено масло

200 г паста от гуава, нарязана на тънки ленти

150 г крем сирене, студено и нарязано на малки кубчета

150 г ядки (орехи или кашу), едро нарязани

1 ч. л. канела, щипка индийско орехче

За сиропа:

200 г захар

120 мл вода

60 мл сок от лайм или портокал

1-2 с. л. светъл ром (по желание)

лимонова кора, тънка лента

Подготовка - сироп и плънка

Сиропът се приготвя първи, за да изстине: загрейте вода, захар, кора и цитрусовия сок до леко сгъстяване (5-7 минути от завиране). Отстранете кората, добавете рома и оставете на стайна температура. За плънката смесете ядките с канелата и индийското орехче. Дръжте крем сиренето добре охладено – така се реже и подрежда лесно и не разтваря корите при печене.

Сглобяване и печене

Намажете формата с масло. Подредете 6-8 кори, като всяка намазвате с тънък слой масло. Разпределете 1/3 от ядките, после част от лентичките гуава и малки кубчета крем сирене. Покрийте с 4 кори, пак намазани. Повторете подредбата още два пъти, а за финал сложете 6-8 кори отгоре, щедро намазани. С остър нож разрежете на ромбове или квадрати. Печете на 170-175°C около 35-45 минути до равномерен златист цвят. Извадете и полейте веднага с изстиналия сироп; оставете 3-4 часа да попие и корите да се „стегнат“.

Тънкости за идеална текстура

Корите трябва да са напълно размразени, но хладни; работете бързо, покривайте пакета с кърпа, за да не изсъхват. Маслото да е разтопено, но не горещо – горещото „пържи“ и чупи корите. Пастата от гуава е гъста: режете на тънко, за да не „натежи“ средата. Сиропът задължително студен върху гореща баклава – така слоевете хрупкат, но вътрешността остава сочна. Ако не използвате ром, добавете щипка ванилия към сиропа за мек аромат.

Вариации и поднасяне

Може да замените част от крем сиренето с неутрален пресен сирен крем за по-лек вкус. С ядките играйте смело: кашуто придава „тропически“ нюанс, орехите – класическа дълбочина, а шамфъстъкът – свеж цвят. Харесвате по-сочни десерти? Увеличете сиропа с 20-30% и полейте на два пъти. Поднесете на малки ромбове с тънка лента лаймова кора отгоре и кафe или чай с канела. Десертът издържа 3-4 дни покрит на стайна температура; най-хрупкав е в първите 24 часа.

Чести грешки и как да ги избегнете

Сбита, мокра среда: твърде дебели ленти гуава или много крем сирене. Режете тънко и разпределяйте равномерно.

Лющеща се горна коричка: маслото е било горещо или корите са пресъхнали. Намазвайте тънко и покривайте корите при работа.

Прекалена сладост: намалете захарта в сиропа с 10-15% или балансирайте с още малко лайм.

Не се разрязва чисто: режете преди печене с дълъг, остър нож и през 10 минути по време на охлаждането минавайте леко по прорезите.

Кубинската баклава е вкусно срещане на традиция и тропици. Хрупкави кори, ароматен цитрусов сироп, ядки и гуава създават десерт, който е едновременно познат и различен. Ключът е в тънките слоеве, студения сироп и умереното количество плънка. Следвайки тези стъпки, ще получите балансирана сладост, апетитен вид и текстура, която „пращи“ на всяка хапка.