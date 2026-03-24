На Благовещение не сядайте на масата без тази сочна скумрия

Благовещение (отбелязва се на 25 март) е християнски празник, на който се почита благата вест, че Дева Мария ще роди Божия син. На този ден, който се приема за символично ново начало, е традиция да се яде риба, тъй като постите позволяват рибни ястия.

В тази статия ще ви представим вкусна рецепта със скумрия, ориз и лапад – класическо ястие, което съчетава свежестта на зелените продукти с богатия вкус на рибата.

Рецепта за Скумрия с ориз и лапад

Необходими продукти:

700-800 г скумрия

1 ч.ч. ориз

1 глава лук

1 стрък праз (само бялата част)

300 г лапад

3-4 с.л. олио

Сол на вкус

2 ч.л. червен пипер

Черен пипер на вкус

Магданоз за поръсване

Начин на приготвяне:

Подготовка на продуктите

Рибата се почиства старателно, като се премахват вътрешностите, тъмните части, перките и главата. Нарязва се на шайби. Оризът се измива и се накисва в гореща вода за около час. Лападът се измива добре, попарва се с вряла вода, след което се отцежда и нарязва на ситно.

Запържване на зеленчуците и ориза

В дълбок тиган се загрява олиото. Нарязаният лук и бялата част на праза се запържват леко, докато станат прозрачни. Добавя се отцеденият ориз и се запържва за няколко минути, докато зрънцата станат стъклени. Посолява се на вкус.

Добавяне на лапада и подправките

Към ориза и лука се добавя нарязаният лапад. Разбърква се добре и се налива гореща вода в съотношение 1:2 (една част ориз към две части вода). Ястието се задушава, като периодично се разбърква, за да не загори. Когато оризът е полуготов, се прибавят червеният и черният пипер, нарязаният на ситно магданоз и нарязаната риба.

Печене във фурна

След като рибата леко се задуши за 2-3 минути, цялата смес се прехвърля в намаслена тава и се запича в предварително загрята фурна на 180 градуса. Пече се около 20-25 минути, докато оризът поеме течността и рибата стане сочна и крехка.

Сервиране

Ястието се поднася топло, поръсено с пресен магданоз. Може да се сервира с прясна зелена салата или краставици и домати, може да се съчетае с чеснов сос за допълнителна свежест.

Освен рибата, която е основен елемент на празничната трапеза, за Благовещение са характерни и други постни ястия. Сред тях са лучник – вкусна баница с лук, печена на фурна, пълнени чушки с ориз и зеленчуци, както и разнообразни зелени ястия като супа от коприва или лапад.

Традиционно на този ден се приготвят и медени питки, символизиращи сладостта на благата вест. Тези ястия носят усещане за пролет и свежест, допълвайки тържествеността на деня.

Скумрията с ориз и лапад е не само традиционно, но и изключително вкусно и балансирано ястие за Благовещение. То съчетава полезните свойства на рибата с богатството на пролетните зелени продукти, правейки го перфектен избор за празничната трапеза. Насладете се на тази класическа рецепта и почетете традициите с удоволствие!

