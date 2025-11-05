Любопитно:

Освен вампири: Тази супа от пилешки дреболии с чесън гони вирусите надалеч

05 ноември 2025, 17:15 часа 0 коментара
Освен вампири: Тази супа от пилешки дреболии с чесън гони вирусите надалеч

Съдържание:

Когато температурите паднат, една богата супа с чесън е точно това, което ви трябва. Пилешките дреболии дават плътен вкус и ценни хранителни вещества, а чесънът внася характерен аромат и пикантност. Как да приготвите супата така, че да е едновременно ароматна, питателна и с добре балансиран вкус? В следващите редове ще откриете стъпките.

Как се прави любимата на много българи чорба от агнешки дреболии

Защо супата от пилешки дреболии с чесън е истински имуностимулатор?

Топлата бульонна супа хидратира и осигурява лесноусвоими хранителни вещества. Дреболиите (дроб, сърца, воденички) са богати на протеини и микронутриенти като желязо, витамин А и витамин B12, а чесънът традиционно се цени заради своите ароматни серни съединения. В комбинация получавате засищащо ястие, което подкрепя организма през студения сезон.

Как се приготвя известната супа от агнешки дреболии

Необходими продукти

За 4-5 порции ще са ви нужни:

  • 400 г пилешки дреболии (смес дроб/сърца/воденички)
  • 1,5 л вода или лек пилешки бульон
  • 1 средна глава лук, 1 морков
  • 1 стрък целина или парче корен целина
  • 3-4 скилидки чесън
  • 2 с.л. олио/зехтин
  • 1 дафинов лист
  • няколко зърна черен пипер
  • ½ ч.л. сушена мащерка или риган
  • сол и прясно смлян черен пипер

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

По желание: 1 яйце и 2 с.л. кисело мляко (за застройка), шепа ориз или дребна паста, пресен магданоз, лимонов сок.

пилешка супа

Подготовка на дреболиите и зеленчуците

Почистете дреболиите от ципи и видими жили. Воденичките разрежете на две, за да се сварят равномерно; по-едрите парчета дроб оставете цели, за да не се разпаднат. Измийте със студена вода и отцедете. Нарежете лука и целината на ситно, моркова – на дребни кубчета. Скилидките чесън счукайте с щипка сол, за да освободят ароматите.

Как се прави традиционната агнешка дроб чорба

Начин на приготвяне

Задушете лука и моркова в загрятото олио 3-4 минути до леко омекване. Добавете дреболиите и разбърквайте 2-3 минути, докато променят цвят. Налейте водата/бульона, сложете дафиновия лист и зърната пипер. След завиране отпенете, намалете огъня и варете на тих огън: дробът е готов за 10-12 минути, сърцата и воденичките може да изискват 30-40 минути до пълна крехкост.

пилешка супа

Прибавете сол, мащерка/риган и чесъна в последните 10 минути, за да съхраните аромата. Ако използвате ориз/паста, добавете ги 12-15 минути преди края. По желание направете застройка: разбийте яйцето с киселото мляко, темперирайте с няколко черпака гореща супа и върнете сместа в тенджерата извън огъня при постоянно бъркане. Целта е дреболиите да достигнат безопасна вътрешна температура около 74°C и да останат сочни.

Как да направим вкусна супа от пилешки дреболии?

Полезни свойства на чесъна и пилешките дреболии

Чесънът съдържа серни съединения (като алицин), които придават характерния аромат и са обект на изследвания за възможни антибактериални и противовъзпалителни ефекти. Пилешкият дроб и сърца пък са концентриран източник на протеин, витамин B12 и желязо – хранителни вещества, важни за нормалната функция на организма. Важно е да не се прекалява с количествата дроб заради високото съдържание на витамин А – умерената консумация е най-добрият подход.

пилешка супа

Възможни вариации и идеи за поднасяне

За по-лек вариант използвайте само сърца и воденички или заменете част от дреболиите с пилешко филе, като дреболиите добавите за аромат. Обогатете супата с аромат на корен магданоз, дафинов лист и щипка пушен пипер. За по-нежна текстура добавете малко ориз или дребна паста; за по-плътен вкус – варете дреболиите предварително в малко вода и ползвайте отцедения бульон. Сервирайте с пресен магданоз и няколко капки лимон, който освежава вкуса.

Тази селска агнешка чорба ще ви върне много години назад

Съвети за по-богат вкус и аромат

  • Започнете на умерен огън и отпенвайте – така бульонът остава бистър и чист на вкус.
  • Добавяйте чесъна в края, за да не загори и да запази аромата си.
  • Ако искате по-изразен чеснов профил, запарете за кратко част от чесъна отделно в загрято олио и го добавете накрая.
  • Не преварявайте дроба – става ронлив; воденичките и сърцата, обратно, се нуждаят от повече време до крехкост.

Агнешка чорба за Великден: Вкусна гозба само за час

Супата от пилешки дреболии с чесън е практично, засищащо и ароматно ястие за студените дни. С правилна подготовка получавате чист бульон, крехки дреболии и балансиран чеснов вкус. Умерената употреба на дреболии ви носи ценни хранителни вещества, а топлата супа създава усещане за уют. С няколко малки трика ще я приготвяте уверено – всеки път с отличен резултат.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Денис Витанов
Денис Витанов Отговорен редактор
чесън супа пилешка супа
Още от Рецепти
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес