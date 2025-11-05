Освен вампири: Тази супа от пилешки дреболии с чесън гони вирусите надалеч

Когато температурите паднат, една богата супа с чесън е точно това, което ви трябва. Пилешките дреболии дават плътен вкус и ценни хранителни вещества, а чесънът внася характерен аромат и пикантност. Как да приготвите супата така, че да е едновременно ароматна, питателна и с добре балансиран вкус? В следващите редове ще откриете стъпките.

Защо супата от пилешки дреболии с чесън е истински имуностимулатор?

Топлата бульонна супа хидратира и осигурява лесноусвоими хранителни вещества. Дреболиите (дроб, сърца, воденички) са богати на протеини и микронутриенти като желязо, витамин А и витамин B12, а чесънът традиционно се цени заради своите ароматни серни съединения. В комбинация получавате засищащо ястие, което подкрепя организма през студения сезон.

Необходими продукти

За 4-5 порции ще са ви нужни:

400 г пилешки дреболии (смес дроб/сърца/воденички)

1,5 л вода или лек пилешки бульон

1 средна глава лук, 1 морков

1 стрък целина или парче корен целина

3-4 скилидки чесън

2 с.л. олио/зехтин

1 дафинов лист

няколко зърна черен пипер

½ ч.л. сушена мащерка или риган

сол и прясно смлян черен пипер

По желание: 1 яйце и 2 с.л. кисело мляко (за застройка), шепа ориз или дребна паста, пресен магданоз, лимонов сок.

Подготовка на дреболиите и зеленчуците

Почистете дреболиите от ципи и видими жили. Воденичките разрежете на две, за да се сварят равномерно; по-едрите парчета дроб оставете цели, за да не се разпаднат. Измийте със студена вода и отцедете. Нарежете лука и целината на ситно, моркова – на дребни кубчета. Скилидките чесън счукайте с щипка сол, за да освободят ароматите.

Начин на приготвяне

Задушете лука и моркова в загрятото олио 3-4 минути до леко омекване. Добавете дреболиите и разбърквайте 2-3 минути, докато променят цвят. Налейте водата/бульона, сложете дафиновия лист и зърната пипер. След завиране отпенете, намалете огъня и варете на тих огън: дробът е готов за 10-12 минути, сърцата и воденичките може да изискват 30-40 минути до пълна крехкост.

Прибавете сол, мащерка/риган и чесъна в последните 10 минути, за да съхраните аромата. Ако използвате ориз/паста, добавете ги 12-15 минути преди края. По желание направете застройка: разбийте яйцето с киселото мляко, темперирайте с няколко черпака гореща супа и върнете сместа в тенджерата извън огъня при постоянно бъркане. Целта е дреболиите да достигнат безопасна вътрешна температура около 74°C и да останат сочни.

Полезни свойства на чесъна и пилешките дреболии

Чесънът съдържа серни съединения (като алицин), които придават характерния аромат и са обект на изследвания за възможни антибактериални и противовъзпалителни ефекти. Пилешкият дроб и сърца пък са концентриран източник на протеин, витамин B12 и желязо – хранителни вещества, важни за нормалната функция на организма. Важно е да не се прекалява с количествата дроб заради високото съдържание на витамин А – умерената консумация е най-добрият подход.

Възможни вариации и идеи за поднасяне

За по-лек вариант използвайте само сърца и воденички или заменете част от дреболиите с пилешко филе, като дреболиите добавите за аромат. Обогатете супата с аромат на корен магданоз, дафинов лист и щипка пушен пипер. За по-нежна текстура добавете малко ориз или дребна паста; за по-плътен вкус – варете дреболиите предварително в малко вода и ползвайте отцедения бульон. Сервирайте с пресен магданоз и няколко капки лимон, който освежава вкуса.

Съвети за по-богат вкус и аромат

Започнете на умерен огън и отпенвайте – така бульонът остава бистър и чист на вкус.

Добавяйте чесъна в края, за да не загори и да запази аромата си.

Ако искате по-изразен чеснов профил, запарете за кратко част от чесъна отделно в загрято олио и го добавете накрая.

Не преварявайте дроба – става ронлив; воденичките и сърцата, обратно, се нуждаят от повече време до крехкост.

Супата от пилешки дреболии с чесън е практично, засищащо и ароматно ястие за студените дни. С правилна подготовка получавате чист бульон, крехки дреболии и балансиран чеснов вкус. Умерената употреба на дреболии ви носи ценни хранителни вещества, а топлата супа създава усещане за уют. С няколко малки трика ще я приготвяте уверено – всеки път с отличен резултат.