Тази бамя с доматен сос си е известна стара селска манджа

Домашната бамя с доматен сос е от онези рецепти, които можем да срещнем само на село, където баба знае как да събере семейството около масата. Прави се с малко продукти и добър доматен сос, а чарът ѝ е в простите техники – правилна подготовка на бамята и нежно готвене. В следващите редове ще ви покажем лесен, изпитан и вкусен начин.

Как се прави яхния от бамя

Какво прави ястието толкова любимо?

Тази манджа е лека, полезна и засищаща. Бамята носи фина сладост и нежна структура, а доматеният сос дава киселинност и цвят. Когато подберем дребни, свежи шушулки и им отделим внимание преди готвене, получаваме сос без излишно желиране и ярък, чист вкус – точно като на село.

Яхния от бамя от тефтера на баба

Необходими продукти

700 г бамя (по възможност дребна)

800 г домати, пасирани (или 2 консерви по 400 г)

1 голяма глава лук

1 зелена чушка и 1 морков (по желание)

3-4 скилидки чесън

4-5 с.л. олио

1-2 с.л. доматено пюре

1 ч.л. червен пипер

1 дафинов лист

1 ч.л. захар (балансира киселинността)

сол и черен пипер на вкус

за подготовка: 2 с.л. оцет или 1 с.л. лимонов сок + 1 ч.л. сол

Подготовка на бамята

Измийте бамята и подсушете добре. Отрежете дръжките конусовидно, без да разрязвате самата шушулка. Накиснете за 20-30 минути в студена вода с оцет и сол, после изплакнете и отново подсушете. По желание запечатайте бамята за 2-3 минути в нагорещено олио – това допълнително затваря повърхността и пази соса бистър.

Начин на приготвяне

Загрейте олиото и задушете ситно нарязания лук 4-5 минути до прозрачност. Добавете моркова и чушката на кубчета; гответе още 3 минути. Сложете чесъна за кратко, после доматеното пюре и червения пипер – разбъркайте бързо. Налейте пасираните домати, добавете захарта, дафиновия лист, сол и пипер. Оставете соса да покъкри 8-10 минути. Прибавете бамята. Не бъркайте енергично – по-добре разклащайте тенджерата, за да се запази целостта на шушулките. Задушавайте на слаб огън 20-25 минути, докато бамята омекне, а сосът се сгъсти. При нужда долейте малко гореща вода. Ако се налага коригирайте солта, добавете още капка оцет за свежест и поръсете с нарязан магданоз.

Варианти според вкуса

На фурна: прехвърлете в тава и печете 25-30 минути на 180°C – сосът става по-концентриран.

С месо: запечатайте 300-400 г пилешки бут без кост или телешко на кубчета, извадете, пригответе соса и върнете месото с бамята да се досготви.

Люта нотка: добавете щипка люспи лют пипер в соса.

Без пържене: пропуснете предварителното запечатване – ястието остава по-леко, подходящо за постни дни.

Полезни съвети за успешен сос

Киселинността помага за по-стегната структура, затова малко оцет или лимонов сок от самото начало е добра идея. Избягвайте бурно варене и често бъркане – то активира слузестите вещества. Доматите съдържат естествени киселини, които работят във ваша полза, а щипка захар закръгля вкуса. Ако използвате пресни домати, обелете ги и сгответе соса 3-4 минути повече.

Съхранение и предварителна подготовка

Бамята може да се замрази почистена и добре подсушена. По желание я бланширайте 2 минути, охладете в ледена вода и замразете на един ред; така запазва форма и вкус. Готовото ястие издържа в хладилник 2-3 дни и се затопля на слаб огън без силно бъркане. За зимнина може да се затвори в буркани след кратка стерилизация.

С какво да поднесем?

Бамята с доматен сос е чудесна с прясно изпечен хляб, ориз или картофено пюре. Кисело мляко отстрани омекотява киселинността и прави порцията по-балансирана. Като гарнитура към печено пилешко или кюфтета е класика за семейна трапеза.

Тази бамя с доматен сос е истинска селска манджа: проста, ароматна и щедра на вкус. С правилната подготовка ще получите бистър, плътен сос и нежни шушулки без излишно желиране. Рецептата е лесна за напасване – постна, с месо или на фурна. Дръжте огъня умерен, пазете бамята цяла и оставете доматите да свършат останалото.