Тази пухкава вита баница с готови кори може да се приготви от всеки

Витата баница е класика за българската трапеза – ухае уютно, изглежда впечатляващо, а се прави с прости продукти. С готови кори задачата става още по-лесна, без да жертваме вкуса. В следващите редове ще ви покажем стъпка по стъпка как да получите пухкава, сочна и златиста баница, която всеки може да приготви.

Ароматна дърпана вита баница

Какво ще ви трябва?

Кори за баница – 1 пакет (500 г)

Сирене – 300-350 г, натрошено

Яйца – 4 бр.

Кисело мляко – 250 г

Сода бикарбонат – 1 ч.л., разтворена в 1 с.л. мляко

Масло – 80 г разтопено (или 50 г масло + 3 с.л. олио)

Олио – 3-4 с.л. за намазване на корите

Газирана вода – 80 мл за сочност (по желание)

Сол – щипка, според солеността на сиренето

Тава с диаметър 28-30 см, намазана с мазнина

Рецепта за най-лесната вита баница

Тайната на пухкавата структура

Пухкавината идва от баланса между плънка и мазнина, както и от умерената температура. Киселото мляко със сода прави сместа въздушна, а тънкият слой мазнина между корите задържа влага и дава на нежна структура на тестото. Оставянето на витата баница да постои 10-15 минути преди печене помага корите да поемат част от плънката и да се „свържат“.

Начин на приготвяне

Разбийте яйцата с киселото мляко и содата до гладка смес. Добавете натрошеното сирене, газираната вода и щипка сол. Разстелете кора, напръскайте леко с олио, покрийте с втора кора и разпределете 3-4 супени лъжици плънка на равни линии. Навийте стегнато по дължина на руло и прехвърлете в центъра на намаслената тава, като оформите охлюв. Продължете по същия начин с останалите кори, долепвайки рулата от външната страна към центъра.

Чудесна вита баница - точно като на баба

Печене без грешки

Намажете витата баница отгоре с разтопено масло. Загрейте фурната на 180-190° и печете около 35-40 минути на средна решетка, докато цветът стане равномерно златист и слоевете се надигнат. Ако горният загар хване бързо, покрийте с лист хартия за печене в последните 10 минути. За по-хрупкава коричка включете вентилатор в края за 3-4 минути. Изключете фурната, леко напръскайте корицата с вода и покрийте с кърпа за 10 минути – така корите омекват приятно, а вътрешността остава сочна.

Идеи за плънката и сезонни варианти

Класиката е сирене, яйца и кисело мляко, но може да обогатите вкуса с щипка чубрица или пресен магданоз. За по-млечен акцент добавете 2-3 супени лъжици настърган кашкавал към част от плънката. През пролетта сложете ситно нарязани пресен лук и спанак, предварително отцедени; през зимата – лъжичка масло между витките за по-пищен аромат. Ако обичате по-лека текстура, сложете още мъничко газирана вода в плънката; ако търсите по-плътна баница, намалете я и увеличете сиренето.

Домашна вита баница с масло и сирене: Тайните на баба

Чести грешки и как да ги избегнете

Не препълвайте рулата – твърде много плънка разкъсва корите и изкарва течност на дъното. Не печете на много висока температура от начало – коричката прегаря, а вътрешността остава влажна. Не режете веднага след изваждане – оставете баницата да „подиша“ под кърпа, за да се подреди трохата и парчетата да се отделят чисто.

Сервиране и съхранение

Поднесете топла, нарязана на триъгълни парчета, с айрян или чаша кисело мляко. За закуска е чудесна с домашно кисело мляко и щипка шарена сол. Ако остане, съхранявайте в кутия при стайна температура до следващия ден или в хладилник до 48 часа. За най-добър вкус затоплете във фурна на 160° за 7-8 минути – коричката отново става лека и хрупкава.

Как да направим най-лесната вита баница

Малка проверка за готовност и вариант със заливка

За да сте спокойни, че баницата е готова, мушнете дървено шишче в една от витките – трябва да излиза сухо и без следи от плънка. Ако желаете още по-нежна текстура, залейте повърхността 5 минути преди края с 3 супени лъжици прясно мляко, размито с 1 яйце и щипка масло. Тази бърза заливка запечатва влагата и дава блясък без да омекотява прекомерно коричката.

Баба ми даде най-добрата рецепта за вита баница с яйца

С готови кори витата баница е напълно постижима и за натоварен делник, и за празнична трапеза. Ключът е в умереното печене, въздушната плънка и внимателното витане. Когато спазите тези стъпки, ще получите баница, която се надига красиво, тестото е меко, а коричката – златиста и ароматна. Точно такава, каквато със сигурност ще искате да приготвите отново.