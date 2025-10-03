Войната в Украйна:

Тази пухкава вита баница с готови кори може да се приготви от всеки

03 октомври 2025, 01:48 часа 0 коментара
Тази пухкава вита баница с готови кори може да се приготви от всеки

Съдържание:

Витата баница е класика за българската трапеза – ухае уютно, изглежда впечатляващо, а се прави с прости продукти. С готови кори задачата става още по-лесна, без да жертваме вкуса. В следващите редове ще ви покажем стъпка по стъпка как да получите пухкава, сочна и златиста баница, която всеки може да приготви.

Ароматна дърпана вита баница

Какво ще ви трябва?

  • Кори за баница – 1 пакет (500 г)
  • Сирене – 300-350 г, натрошено
  • Яйца – 4 бр.
  • Кисело мляко – 250 г
  • Сода бикарбонат – 1 ч.л., разтворена в 1 с.л. мляко
  • Масло – 80 г разтопено (или 50 г масло + 3 с.л. олио)
  • Олио – 3-4 с.л. за намазване на корите
  • Газирана вода – 80 мл за сочност (по желание)
  • Сол – щипка, според солеността на сиренето
  • Тава с диаметър 28-30 см, намазана с мазнина

Рецепта за най-лесната вита баница

Тайната на пухкавата структура

Пухкавината идва от баланса между плънка и мазнина, както и от умерената температура. Киселото мляко със сода прави сместа въздушна, а тънкият слой мазнина между корите задържа влага и дава на нежна структура на тестото. Оставянето на витата баница да постои 10-15 минути преди печене помага корите да поемат част от плънката и да се „свържат“.

баница

Начин на приготвяне

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Разбийте яйцата с киселото мляко и содата до гладка смес. Добавете натрошеното сирене, газираната вода и щипка сол. Разстелете кора, напръскайте леко с олио, покрийте с втора кора и разпределете 3-4 супени лъжици плънка на равни линии. Навийте стегнато по дължина на руло и прехвърлете в центъра на намаслената тава, като оформите охлюв. Продължете по същия начин с останалите кори, долепвайки рулата от външната страна към центъра.

Чудесна вита баница - точно като на баба

Печене без грешки

Намажете витата баница отгоре с разтопено масло. Загрейте фурната на 180-190° и печете около 35-40 минути на средна решетка, докато цветът стане равномерно златист и слоевете се надигнат. Ако горният загар хване бързо, покрийте с лист хартия за печене в последните 10 минути. За по-хрупкава коричка включете вентилатор в края за 3-4 минути. Изключете фурната, леко напръскайте корицата с вода и покрийте с кърпа за 10 минути – така корите омекват приятно, а вътрешността остава сочна.

баница

Идеи за плънката и сезонни варианти

Класиката е сирене, яйца и кисело мляко, но може да обогатите вкуса с щипка чубрица или пресен магданоз. За по-млечен акцент добавете 2-3 супени лъжици настърган кашкавал към част от плънката. През пролетта сложете ситно нарязани пресен лук и спанак, предварително отцедени; през зимата – лъжичка масло между витките за по-пищен аромат. Ако обичате по-лека текстура, сложете още мъничко газирана вода в плънката; ако търсите по-плътна баница, намалете я и увеличете сиренето.

Домашна вита баница с масло и сирене: Тайните на баба

Чести грешки и как да ги избегнете

Не препълвайте рулата – твърде много плънка разкъсва корите и изкарва течност на дъното. Не печете на много висока температура от начало – коричката прегаря, а вътрешността остава влажна. Не режете веднага след изваждане – оставете баницата да „подиша“ под кърпа, за да се подреди трохата и парчетата да се отделят чисто.

баница

Сервиране и съхранение

Поднесете топла, нарязана на триъгълни парчета, с айрян или чаша кисело мляко. За закуска е чудесна с домашно кисело мляко и щипка шарена сол. Ако остане, съхранявайте в кутия при стайна температура до следващия ден или в хладилник до 48 часа. За най-добър вкус затоплете във фурна на 160° за 7-8 минути – коричката отново става лека и хрупкава.

Как да направим най-лесната вита баница

Малка проверка за готовност и вариант със заливка

За да сте спокойни, че баницата е готова, мушнете дървено шишче в една от витките – трябва да излиза сухо и без следи от плънка. Ако желаете още по-нежна текстура, залейте повърхността 5 минути преди края с 3 супени лъжици прясно мляко, размито с 1 яйце и щипка масло. Тази бърза заливка запечатва влагата и дава блясък без да омекотява прекомерно коричката.

Баба ми даде най-добрата рецепта за вита баница с яйца

С готови кори витата баница е напълно постижима и за натоварен делник, и за празнична трапеза. Ключът е в умереното печене, въздушната плънка и внимателното витане. Когато спазите тези стъпки, ще получите баница, която се надига красиво, тестото е меко, а коричката – златиста и ароматна. Точно такава, каквато със сигурност ще искате да приготвите отново.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Денис Витанов
Денис Витанов Отговорен редактор
баница кори за баница
Още от Рецепти
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес